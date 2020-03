Animal Crossing New Horizons: A Beginner & # 039; s Guide to Nook Islands

Animal Crossing New Horizons amène les joueurs sur une île déserte pour commencer une nouvelle vie. Ce guide aidera les joueurs débutants à entrer dans le monde des îles Nook et d’Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing New Horizons ne ressemble à aucune autre franchise de jeu pour sortir une nouvelle entrée cette année. L’appel n’est pas exactement clair pour les étrangers qui le recherchent, car il semble juste être un autre simulateur de vie. Maintenant que cela est vrai, Animal Crossing New Horizons est beaucoup plus profond et élaboré que cela et il a ses raisons pour lesquelles il s’agissait du jeu le plus attendu de plusieurs personnes en 2020. Dans ce titre, le joueur reçoit un forfait vacances sur une île déserte par Tom Nook. Ici, les joueurs peuvent personnaliser les aspects de leurs vacances comme le type de maison dans laquelle ils souhaitent vivre, interagir avec les voisins de l’île et, dans l’ensemble, vivre une expérience relaxante et sans stress. Alors que le jeu commence lentement avec ce qu’il offre au joueur, après quelques heures, le jeu commence à s’ouvrir avec de nouvelles fonctionnalités et éléments de gameplay qui continueront de laisser les joueurs accrochés. Ce guide est destiné aux joueurs débutants d’Animal Crossing New Horizons.

Pour commencer, le joueur reçoit quelques articles de Tom Nook au moment où ils atterrissent, y compris une tente pour vivre, un téléphone Nook pour interagir avec les menus et une grosse facture pour toutes les dépenses. C’est assez courant avec Animal Crossing, car l’un des premiers objectifs du jeu est de rembourser le prêt du joueur. Pour commencer, les joueurs peuvent explorer des parties de l’île, cueillir des fruits d’arbres tremblants et parler avec leurs nouveaux voisins. Le jeu suit également le temps réel, ce qui signifie que les événements du jeu ne se produisent que lorsque suffisamment de temps se passe dans le jeu réel. Il existe une solution de contournement pour les joueurs qui ne souhaitent pas attendre tous les événements. Ils peuvent entrer les paramètres du système Nintendo Switch pour modifier la date à transmettre dans le temps. Cela pousse la période d’attente pour des choses comme la création de bâtiments ou lorsque de nouveaux voisins doivent emménager. Ce n’est que l’iceberg de ce à quoi s’attendre avec Animal Crossing New Horizons.

Nook Miles est une forme secondaire de monnaie dans le jeu. Ceux-ci sont récompensés par le joueur pour avoir accompli certaines tâches, certaines sous forme longue, tandis que d’autres sont très rapides à accomplir. Ouvrir le Nook Phone et consulter la section Nook Miles fournira une liste de contrôle des choses que les joueurs peuvent accomplir pendant leur temps de jeu. C’est un excellent moyen de garder le joueur occupé avec des choses à faire. La réalisation de ces tâches récompensera le joueur Nook Miles et ils peuvent les dépenser sur certains articles à l’intérieur de la tente Nooks en parlant avec la machine de type ATM. De plus, une fois que le joueur a déverrouillé Nook Miles +, il peut effectuer de courtes tâches qui lui permettront de doubler les Nook Miles. Nook Miles est essentiel pour développer l’île du joueur, car même au début du jeu, le joueur peut rembourser sa première dette massive en utilisant les Nook Miles. Les Nook Miles sont également récompensés assez fréquemment, il est donc toujours satisfaisant de cocher l’une de ces cases.

Au début du jeu, le joueur réalisera que les arbres portent un fruit spécifique. Avec Animal Crossing New Horizons, le joueur reçoit une île contenant 1 fruit sur 6. Voici la liste des fruits.

Cerises

Noix de coco

Les pêches

Pommes

Des poires

Des oranges

Les îles ne fourniront qu’un de ces types de fruits. Pour obtenir les autres, le joueur peut soit visiter les îles de ses amis via Internet ou jouer local, soit participer à un Nook Tour. Pour le bas prix de 2000 Nook Miles, le joueur peut acheter un billet à la machine de type ATM pour visiter une île voisine. Ici, les joueurs peuvent profiter de tous les avantages de l’île sans répercussions négatives. Le type d’île que le joueur obtiendra par Nook Tour est complètement aléatoire, mais il est possible pour cette île de générer de nouveaux types de fruits. Les fruits des autres îles peuvent être vendus à un prix élevé auprès des enfants de Nook.

L’une des premières structures que les joueurs peuvent créer est le musée de l’île. Ici, les joueurs peuvent collecter tous les insectes, fossiles et poissons qu’ils capturent tous en un seul endroit pour les afficher. Pour déverrouiller cela, faites le tour de l’île et capturez 5 types de créatures différents. Dirigez-vous vers Tom Nook et soumettez-les-lui. Après un moment, Tom Nook mentionnera tendre la main à son ami, Blathers. Blathers est un hibou qui créera une structure de musée pour le joueur. Une fois Blathers arrivé, il chargera le joueur de capturer 15 spécimens différents pour ouvrir le musée, il lui fournira également la recette de bricolage pour une pelle et un poteau de saut pour sauter par-dessus des plans d’eau. Une fois tous les 15 soumis, le Musée entrera en phase de construction et ouvrira ses portes le lendemain. Il y a une grande encyclopédie de bogues et de poissons à collectionner et ils seront exposés dans un beau musée pour tous les voisins et amis. C’est également l’un des projets les plus difficiles à réaliser dans le jeu, mais il est important de commencer quelque part.

Animal Crossing New Horizons sort à côté de Doom Eternal, deux titres au ton complètement différent. L’un exige que les joueurs tuent autant de démons que possible tandis que l’autre consiste à se détendre et à profiter de chaque moment d’éveil de leur aventure insulaire. Internet a explosé de mèmes quand il a été annoncé que ces deux jeux partageaient une date de sortie et que les deux ont été très bien reçus depuis leur sortie. Animal Crossing New Horizons est le meilleur de la série jusqu’à présent, avec l’inclusion de tant d’améliorations de la qualité de vie depuis son prédécesseur. Un nouveau contenu est prévu pour le jeu à l’avenir et avec un jeu comme celui-ci, les joueurs l’apprécieront pendant des années.

Animal Crossing New Horizons est maintenant disponible sur la Nintendo Switch.