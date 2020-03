Animal Crossing New Horizons: Comment débloquer le musée

L’une des caractéristiques les plus remarquables d’Animal Crossing est la collecte et la documentation des poissons, des insectes et des fossiles des environs, et Animal Crossing New Horizons n’est pas différent. Les joueurs auront la possibilité de collecter la faune et les reliques de leur île et de les exposer dans un musée. Cependant, les joueurs devront déverrouiller le musée avant de pouvoir vraiment commencer à afficher leur collection.

Tous les autres jeux Animal Crossing ont un musée pré-construit prêt à recevoir les précieux dons du joueur. Dans New Horizons, les joueurs devront d’abord attirer l’attention du propriétaire du musée, Blathers, avant qu’un musée puisse être créé, puis effectuer encore plus d’étapes pour que le musée soit construit. Ces étapes ne sont pas nécessairement difficiles et peuvent facilement être accomplies si un joueur sait exactement ce qu’il doit faire.

Pour déverrouiller le musée, les joueurs doivent d’abord attirer l’attention du musée. Étant donné que l’île sur laquelle vous avez déménagé est inhabitée, les joueurs devront attirer de nouvelles entreprises vers son emplacement. Afin d’attirer le musée, les joueurs devront d’abord faire 5 dons d’insectes ou de poissons à Tom Nook. Cela peut facilement être terminé après que Tom Nook ait enseigné au joueur comment fabriquer une canne à pêche et un filet anti-insectes.

Après qu’un joueur a fait don de 5 types de faune différents, Tom Nook lui parlera de son ami Blathers qui pourrait être intéressé par la création d’un musée sur l’île. Il parlera ensuite à Blathers au téléphone et confirmera que Blathers est venu sur l’île, mais a besoin d’un endroit pour installer le camp.

Ensuite, le joueur recevra un grand camp installé similaire mais plus grand que sa propre tente au début du jeu. Et tout comme lorsque les joueurs installent leur propre tente, le joueur est désormais chargé de choisir un emplacement pour la construction du musée. Les joueurs devront choisir judicieusement car cela ne pourra pas être modifié ultérieurement.

Après avoir trouvé un endroit approprié pour le musée, retournez à Tom Nook et il vous informera que les préparatifs pour le musée sont en cours. Une fois cette étape terminée, les joueurs ne pourront plus faire de dons tant que la tente du musée ne sera pas terminée.

Le lendemain matin, lors des annonces sur l’île de Nook, Tom Nook informera l’île que Blathers a mis en place un camp et prend maintenant plus de dons. En visitant Blathers à l’endroit que le joueur a choisi, ils verront que le “musée” n’est en fait qu’un petit camping avec une petite tente. C’est parce que les joueurs devront donner plus de spécimens au musée pour que le musée soit construit.

En parlant aux Blathers, il vous dira que pour que le musée soit construit, les joueurs devront faire don de 15 espèces supplémentaires. Cela prouvera que l’île convient au musée pour s’installer officiellement. Après cette conversation, les joueurs recevront également des recettes d’artisanat pour le poteau de la voûte et la pelle. Le poteau permettra au joueur de sauter à travers les rivières et la pelle permet aux joueurs de déterrer des fossiles.

Les blathers diront également aux payeurs qu’il soupçonne que l’île est riche en fossiles et que s’ils en trouvent, il aidera à les identifier. Ils peuvent également être donnés au musée et compteront pour les 15 dons nécessaires à l’ouverture du musée.

Après le don de 15 articles, le musée fermera ses portes le lendemain pour rénovation. Le lendemain du début des rénovations, le musée sera terminé et ouvert au public. Ensuite, les joueurs pourront donner des objets jusqu’à ce qu’ils en aient envie.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.