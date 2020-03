Animal Crossing New Horizons: Comment personnaliser les meubles

Animal Crossing New Horizons offre aux joueurs une quantité de personnalisation sans précédent. Des vêtements personnalisés à la terraformation en passant par la modification complète de votre apparence en milieu de partie, les joueurs peuvent organiser l’ensemble du jeu en fonction de la façon dont ils veulent jouer. Et cela est encore plus évident lorsque les joueurs débloquent la possibilité de personnaliser les meubles qu’ils fabriquent et achètent.

Les joueurs peuvent débloquer la possibilité de modifier l’apparence des objets à l’aide d’une table de fabrication et de kits de personnalisation. Tout ne peut pas être personnalisé, mais Animal Crossing a permis aux joueurs de faire la différence entre un article non personnalisable et un article personnalisable. Même certains outils peuvent être personnalisés! Ce guide aidera les joueurs à débloquer la personnalisation des objets et leur apprendra à l’utiliser correctement.

La personnalisation de l’objet est débloquée après la construction de Nook’s Cranny et les joueurs ont construit trois maisons sur l’île pour Tom Nook. Une fois que le premier nouveau villageois arrivera sur l’île, Nook annoncera qu’il propose un nouvel atelier pour enseigner aux joueurs comment personnaliser leurs projets de bricolage.

En parlant à Nook et en lui posant des questions sur l’atelier, il fournira au joueur une recette de bricolage pour une garde-robe qu’il devra fabriquer. La recette de la garde-robe nécessite 12 morceaux de bois ordinaire qui peuvent être obtenus en coupant des arbres.

Après avoir confectionné la garde-robe, parlez à nouveau à Tom Nook et il vous donnera 50 kits de personnalisation à utiliser. Les joueurs devront personnaliser la garde-robe à l’intérieur de la tente des services aux résidents afin que Tom Nook puisse déverrouiller la fonctionnalité pour que les joueurs puissent l’utiliser sur d’autres objets.

Pour que les joueurs personnalisent les objets, ils devront avoir des kits de personnalisation dans leur inventaire. Ce sont de petites boîtes jaunes que les joueurs peuvent acheter auprès de Nook’s Cranny pour 600 cloches chacun. Les joueurs doivent être définis pendant un certain temps, car Tom Nook fournit aux joueurs 50 kits de personnalisation pendant son atelier. Chaque personnalisation coûte un certain nombre de kits. Les plus gros meubles coûteront plus de kits à personnaliser, avec de petits meubles et outils ne coûtant que 1.

Les joueurs devront également avoir le meuble dans leur inventaire qu’ils souhaitent personnaliser. À l’approche d’un banc d’artisanat, les joueurs auront désormais le choix entre deux options, l’une d’entre elles étant une option pour personnaliser un projet de bricolage. Les joueurs peuvent sélectionner cette option, puis sélectionner le meuble de leur inventaire qu’ils souhaitent personnaliser.

Un menu s’ouvrira alors avec plusieurs options que le joueur peut choisir pour personnaliser la couleur ou l’apparence de la pièce qu’il a sélectionnée. Ils devront sélectionner l’option qu’ils souhaitent, puis appuyer sur le bouton “+” pour confirmer leur sélection.

Il est important de noter que les articles qui ont été personnalisés peuvent être personnalisés à plusieurs reprises.

Tous les articles ne peuvent pas être personnalisés, mais il est facile de savoir quels articles peuvent l’être. Pour les articles qui peuvent être personnalisés, une icône de pinceau apparaîtra à côté de la recette dans l’application Recettes de bricolage sur le téléphone Nook du joueur. Cela permettra aux joueurs de voir quels objets peuvent être personnalisés avant d’être fabriqués.

Pour les objets que les joueurs ne peuvent pas fabriquer ou qui n’ont pas la recette, les joueurs peuvent voir s’ils peuvent être personnalisés en ouvrant le menu de sélection des objets de personnalisation sur un banc d’artisanat et en voyant si l’article peut être sélectionné. Si l’élément peut être personnalisé, il sera mis en surbrillance et s’il ne le peut pas, il sera grisé.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.