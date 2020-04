Animal Crossing New Horizons: Où trouver des fourmis et des mouches

Une partie du plaisir addictif de Animal Crossing: New Horizons est la capacité d’un joueur à attraper, collecter et fabriquer pour personnaliser et embellir son île et la faire se sentir comme un paradis. Certains joueurs choisissent de rembourser leurs emprunts et d’effectuer leurs améliorations grâce à la capture de bogues, ce qui peut être un métier incroyablement lucratif dans le jeu. Malgré le nerf récent de certains des taux de spawn des bugs les plus convoités, les joueurs peuvent toujours aimer attraper des bugs pour les échanger contre des cloches chez Nook’s Cranny, en particulier ceux qui nécessitent plus de précision.

Bien qu’elles se reproduisent généralement, les fourmis et les mouches ont tendance à être deux des insectes les plus rares et les plus difficiles à attraper dans le jeu. Bien qu’ils ne se vendent pas autant qu’une tarentule ou un papillon, la capture de multiples peut garantir que les cloches d’un joueur commencent à s’empiler et peuvent aider les joueurs à terminer leur musée et Critterpedia. Voici les meilleurs trucs et astuces pour attraper les fourmis et les mouches, et quoi faire avec eux.

Les fourmis sont souvent attirées par les produits pourris dans Animal Crossing: New Horizons, tout comme dans la vraie vie. Plus précisément, les fourmis ont tendance à apparaître autour des navets pourris, donc les joueurs qui veulent en attraper ont besoin d’acheter des navets auprès de Daisy Mae. Ils peuvent acheter autant de paquets de 10 qu’ils le souhaitent lorsque Daisy Mae visite l’île dimanche matin. Les joueurs doivent prévoir de sacrifier 10 navets (un boisseau) pour leur permettre de se gâter. Cependant, si un joueur veut jouer au marché des tiges, il doit faire attention à ne pas gâcher tous ses boisseaux!

Après avoir acheté plusieurs boisseaux de navets auprès de Daisy Mae, les joueurs doivent entrer dans leur poche et cliquer sur les navets. Ils doivent choisir Prenez 10. Cela mettra de côté un paquet de 10 navets dans un autre emplacement d’objet et empêchera les joueurs de gâcher trop de navets.

Les joueurs peuvent soit laisser les navets dans leur inventaire pendant une semaine, soit les laisser au sol à l’intérieur ou à l’extérieur pour les gâter. Après une semaine, les fourmis devraient apparaître à proximité, prêtes à être attrapées par le joueur. Ils continueront de réapparaître près des navets gâtés pendant un certain temps, afin que les joueurs puissent attraper des multiples avec un boisseau de navets gâtés.

Les joueurs peuvent donner une fourmi au musée des Blathers pour compléter la collection d’entomologie. Ils peuvent également vendre des fourmis pour les cloches. Le taux courant à Nook’s Cranny est de 80 cloches par fourmi. Cependant, si les joueurs trouvent Flick, ils peuvent lui vendre des fourmis pour 150% du prix du marché. Cela signifie que chaque fourmi se vendra pour 120 cloches. Si les joueurs veulent une sculpture de bug de Flick, ils devraient réserver trois fourmis pour payer la commission.

Les joueurs peuvent également trouver une décoration Ant Farm. La ferme aux fourmis n’est pas un objet artisanal et doit être achetée auprès de Nook’s Cranny lorsqu’elle est disponible. Même sans ferme de fourmis, les joueurs peuvent choisir de garder une fourmi comme décoration, car elle apparaîtra dans la maison d’un joueur sous une tasse plutôt qu’à l’intérieur d’un réservoir.

Les mouches sont légèrement plus faciles à attraper que les fourmis car il existe plusieurs façons de les faire apparaître. Mouches dans Animal Crossing: New Horizons sont attirés par les déchets et la pourriture. Pour en attraper un, les joueurs doivent trouver et placer des déchets quelque part à l’extérieur.

De nombreux objets pouvant être considérés comme des déchets (canettes, pneus, bottes, etc.) proviennent de la pêche, les joueurs doivent donc commencer par lancer leurs filets jusqu’à ce qu’ils en récupèrent. Ils devraient ensuite déposer les ordures quelque part à l’extérieur de l’île et se promener jusqu’à ce qu’une mouche apparaisse.

Il y a cependant une chance qu’une mouche ne se reproduise pas tout de suite, et cela peut prendre des heures ou des jours pour en trouver et en attraper une. Pour accélérer ce processus, le joueur peut déposer les ordures quelque part près de sa maison ou d’un autre bâtiment et entrer et quitter ce bâtiment à plusieurs reprises. Ils peuvent également se déplacer entre deux bâtiments près des poubelles. Cela devrait générer une mouche plus rapidement, et il peut également engendrer plus d’une mouche pour un seul déchet.

Certains joueurs peuvent utiliser des navets gâtés plutôt que d’attendre pour attraper des ordures. Bien que les mouches apparaissent parfois autour des navets gâtés, elles sont plus rares que les fourmis. Pour cette raison, la méthode du navet est plus susceptible de générer des fourmis que des mouches. Cette méthode coûte également des cloches et des navets, ce qui n’est pas le cas pour la pêche aux ordures. Les mouches peuvent aussi parfois apparaître aléatoirement après que le fruit ait été laissé au sol pendant un certain temps.

Une fois qu’un joueur a attrapé toutes les mouches qu’il veut à l’aide de son filet, il devra ramasser ses déchets. Les détritus ont un effet négatif sur une île et sa cote, donc les joueurs doivent être sûrs de ne pas sauter cette étape!

Comme pour les fourmis, une mouche peut être donnée aux Blathers pour développer la collection d’entomologie du musée. Les mouches peuvent également être vendues pour les cloches. Les mouches sont parmi les bogues les plus rares du jeu, mais elles sont également parmi les moins précieuses. Ils vont pour 60 cloches chacun chez Nook’s Cranny et 90 cloches chacun lorsqu’ils sont vendus à Flick.

Les joueurs peuvent également enregistrer trois mouches pour commander à Flick de réaliser une sculpture. Contrairement aux fourmis, les mouches n’ont pas de mobilier ou de caractéristiques spéciales pour la décoration, mais les joueurs peuvent toujours les placer dans leur maison à l’intérieur d’un réservoir.

Animal Crossing: New Horizons est disponible sur la Nintendo Switch.