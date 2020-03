Animal Crossing New Horizons: Où trouver des pépites de fer

La collecte de ressources est un processus essentiel dans Animal Crossing New Horizons. Que ce soit pour mettre à niveau vos outils, construire de grands projets ou accomplir des tâches, le joueur devra rassembler un tas de ressources. L’une de ces ressources est Iron Nuggets. Celles-ci peuvent être assez rares sur celles-ci et sur l’île, et il peut être difficile de les trouver.

Afin de mettre à niveau les outils, les joueurs devront récolter une seule pépite de fer par outil, et une tâche donnée au joueur par Timmy Nook assez tôt nécessite que le joueur donne 30 pépites de fer. Cette tâche peut être assez décourageante car les joueurs devront construire plusieurs outils pendant le processus de collecte du fer, mais comme le dit le vieil adage, “il faut en dépenser pour en faire”. Voici où les joueurs peuvent trouver des pépites de fer et comment les cultiver efficacement.

Des pépites de fer peuvent être trouvées à l’intérieur de rochers dont les joueurs devraient avoir beaucoup sur leur île. Les joueurs devront utiliser une pelle ou une hache pour frapper un rocher qui fera sortir des roches, de l’argile, du fer ou des pépites d’or. Il est recommandé d’utiliser votre pelle car sa portée est plus longue que la hache.

Les roches sont placées au hasard autour de l’île et ne peuvent être utilisées qu’une fois par jour pour récolter des matériaux. Cela peut rendre la collecte de 30 fer un peu difficile, mais heureusement, les joueurs peuvent acheter des billets Nook Miles au Nook Stop pour se rendre dans d’autres îles désertes pour trouver des ressources. Chaque île déserte a au moins quelques roches dessus, et généralement, ces roches sont plus susceptibles de donner au joueur de meilleurs objets.

Les billets Nook Miles coûtent 2000 Nook Miles chacun et ne peuvent être utilisés qu’une seule fois, alors assurez-vous quand vous allez collecter autant de ressources que possible. Ces îles sont générées au hasard et les joueurs peuvent rester ici aussi longtemps qu’ils le souhaitent, mais une fois qu’ils quitteront, ils ne reviendront jamais sur cette île.

Un joueur peut frapper un rocher jusqu’à 8 fois s’il configure correctement sa position. Lorsque vous frappez un rocher, les joueurs n’ont qu’un certain temps après le premier coup pour obtenir plus de coups, ce qui n’est pas comme un arbre qui permettra aux joueurs de collecter trois bois, quel que soit le temps écoulé entre les coups. Utilisez l’image ci-dessus comme référence pour savoir comment configurer la position parfaite pour frapper des rochers avec votre pelle.

Les joueurs devront se positionner dans l’un des coins du rocher, puis creuser des trous de chaque côté qui ne sont pas adjacents au rocher. Cela gardera le joueur en place tout en frappant le rocher car chaque fois que le joueur frappe un rocher avec une pelle, il sera repoussé. Prendre le temps de remonter sur le rocher après quelques balançoires occupera une partie du temps qu’ils pourraient utiliser pour récolter les articles.

Une fois les trous creusés, les joueurs doivent faire face au rocher dans le coin et appuyer sur le bouton de frappe jusqu’à ce que le rocher ait été touché 8 fois. Répétez ce cycle pour chaque rocher et les joueurs recevront 30 pépites de fer en un rien de temps.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur la Nintendo Switch