Animal Crossing: New Horizons révèle aux joueurs de mauvaises tendances

Les joueurs du nouveau hit normalement adorable de Nintendo Animal Crossing: New Horizons utilisent le concepteur en jeu pour transformer le simulateur de ville en un jeu d’horreur. Animal Crossing: New Horizons est la dernière entrée de la longue série de Nintendo où les joueurs conçoivent un personnage et aident à construire, gérer et vivre dans une ville peuplée d’animaux anthropomorphes. Réglée sur une horloge en temps réel, l’île du joueur change avec les saisons et se conforme au programme jour-nuit du monde réel. Le gameplay relaxant d’Animal Crossing et son style artistique adorable en font un hit sain qui est un jeu approprié pour toute la famille et apprécié dans le monde entier par des personnes de tous âges.

Comme cela a été présenté dans le dernier jeu principal, Animal Crossing: New Leaf, les joueurs ont accès à un concepteur personnalisé, un programme similaire à Paint de Microsoft. Une variété d’outils permet de réaliser de petites conceptions pixel art qui peuvent orner des chemises, des chapeaux, des robes, des peintures ou des carreaux de sol. Les codes QR peuvent être générés à partir de sites Web et dans le jeu, qui peuvent ensuite être scannés et partagés; de nombreux joueurs l’ont utilisé pour apporter de l’art et des vêtements de leurs jeux vidéo et films préférés dans New Horizons, ou créer des tuiles uniques pour les sentiers à travers leur île.

D’autres, cependant, semblent utiliser ces pouvoirs pour le mal au lieu du bien. Via Polygon, de nombreux joueurs d’Animal Crossing se tournent vers les médias sociaux pour montrer comment leurs îles autrefois idylliques sont désormais hantées de taches de sang, de meurtriers à la hache et de symboles cryptiques. Certains utilisent le Designer personnalisé pour créer des éclaboussures de sang sur les visages ou les vêtements de leur personnage, ou des traces de sang sur le terrain pour créer des îles mystérieuses de meurtre. D’autres remplissent leurs maisons de squelettes et de bougies dans des recréations élaborées de Castlevania, ou décorent les murs avec des collections de couteaux et des peintures de clowns maléfiques. Même le rôle critique du DM Matthew Mercer a montré des runes sataniques incroyables, mais sans aucun doute effrayantes qui ne seraient pas à sa place dans DOOM Eternal … et ce n’est pas le premier croisement entre les deux jeux, comme le fan art DOOM Eternal et Animal Crossing est devenu très populaire.

Étant donné qu’Animal Crossing encourage les joueurs à s’approprier leurs îles, il n’est pas surprenant que des îles thématiques uniques surgissent pour représenter les genres, émissions et jeux préférés des joueurs. La nature mignonne et décontractée du jeu fait qu’il est difficile de créer quelque chose d’horrible, un défi que de nombreux fans ont évidemment accepté. D’autres ont utilisé d’autres moyens pour rendre l’île paradisiaque aigre en examinant les bombardements de New Horizons sur les frustrations multijoueurs locales ou en excluant un élément préféré des fans.

Pourtant, la créativité des joueurs d’Animal Crossing témoigne d’une communauté incroyablement excitée par cette charmante escapade sur une île pendant une période où tant de gens en ont besoin. Au fil des jours et de plus en plus de joueurs ont accès à des outils et des meubles avancés, attendez-vous à des îles plus incroyables Animal Crossing: New Horizons pour faire le tour des médias sociaux … Assurez-vous simplement d’entrer dans certaines îles en sachant le risque.

