Anime Premiere Guide: quatrième semaine d’avril 2020

Attention aux fans d’anime! Pour ne manquer aucune de leurs séries animées préférées en diffusion, les nouveaux ajouts aux catalogues des plateformes de streaming et même les premières commerciales dans les salles de cinéma au Mexique, vous trouverez ici toutes les semaines toutes les informations avec les dates de transmission et les plateformes officielles à travers lesquelles vous pouvez les trouver en Amérique latine.

Nous avons atteint les derniers jours d’avril et Netflix incorpore des séries animées dans son catalogue Fantôme dans la coquille: SAC_2045 y Dragons à la dérive, tandis que Crunchyroll ajoute à son offre la diffusion simultanée du short anime Extra Olympia Kyklos et l’OVA attendue de Re: ZERO -Starting Life in Another World- The Frozen Bond.

Si vous cherchez des options de film, le célèbre Esprits de la mer (Kaijū no Kodomo) de Ayumu Watanabe est déjà disponible à la location ou à l’achat à Cinépolis KLIC en langue originale et avec doublage latin, ou vous pouvez voir les trois premiers films de la tétralogie Reconstruction d’Evangelion sur la chaîne YouTube du studio Khara.

Enfin, nous vous rappelons que plusieurs séries animées ont déjà interrompu leur diffusion indéfiniment (ou le feront dans les prochains jours) en raison de COVID-19. Parmi ceux qui ont une diffusion simultanée officielle en Amérique latine, les suivants se distinguent jusqu’à présent: Une pièce; Boruto: Naruto Next Generations; Trèfle noir; Digimon Adventure:; Un certain railgun scientifique T y Guerres de nourriture! Shokugeki no Soma: la cinquième plaque.

Premières

Fantôme dans la coquille: SAC_2045

De quoi ça parle? En 2045, le monde se retrouve dans une «guerre durable» systématique. Embauchés comme unité mercenaire, d’anciens membres de la prestigieuse section 9 du Japon, dont le major Motoko Kusanagi, font face à l’apparition soudaine de “post-humains”, des êtres d’une intelligence et de capacités physiques incroyables.

Netflix a eu des résultats mitigés en présentant des titres d’anime classiques pour une nouvelle génération grâce à l’animation 3DCG. Cette fois, nous avons une nouvelle série inspirée des personnages du manga Masamune Shirow original, l’une des œuvres les plus influentes du genre cyberpunk dont les éléments visuels et narratifs ont inspiré des dizaines d’œuvres à l’intérieur et à l’extérieur du Japon. Les équipes de Production IG (Psycho-Pass) et Sola Digital Arts (Starship Troopers: Invasion) seront à nouveau dirigées par les réalisateurs Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) et Shinji Aramaki (Appleseed), les mêmes créateurs et producteurs. responsable de la suite anime du classique Ultraman sorti pour Netflix en 2019. Il est à noter que Ghost in the Shell: SAC_2045 a déjà été confirmé pour une deuxième saison et, en plus, ce même duo de cinéastes sera en charge de la série animée Blade Runner : Black Lotus, basé sur le film Blade Runner 2049. Il convient de noter que le doublage latin est en attente, donc pour le moment vous ne pouvez profiter de la série que dans sa langue d’origine.

Réalisateurs: Kenji Kamiyama et Shinji Aramaki.

Etudes: Production I.G et Sola Digital Arts.

Plateforme: Netflix.

Première: 23 avril.

Nombre d’épisodes: 12.

La durée: 24 minutes par épisode.

Langues): Japonais.

Genres: Science-fiction, militaire, action.

Dragons à la dérive

De quoi ça parle? Le navire Quin Zaza plane dans le ciel à la recherche des dragons qui se cachent dans les nuages. Une seule grosse prise signifie des coffres pleins et toute la viande qu’ils peuvent manger, tandis qu’un échec signifie un portefeuille vide et peut-être une mission suicide.

L’anime Kūtei Dragons sortira enfin dans le monde entier après avoir passé quelques mois sur “Netflix Jail”. Basée sur le manga seinen de Taku Kuwabara, la production de 12 épisodes diffusée à la télévision japonaise au cours du premier trimestre de l’année est tombée sur les épaules de Tadahiro Yoshihira, directeur adjoint de Godzilla: City on the Edge of Battle, avec une animation fournie par Polygon Pictures (Ajin: Semi-Human). Les voix principales ont été fournies par Sora Amamiya (Aqua dans KonoSuba!) As Takita et Tomoaki Maeno (Decim in Death Parade) as Mika. Le premier épisode dure 30 minutes, mais le reste des épisodes ne durera que 10 minutes. L’œuvre originale est publiée dans notre pays par Panini Manga.

Titre original: Kūtei Dragons.

Réalisateur: Tadahiro Yoshihira.

Étude: Polygon Pictures.

Plateforme: Netflix.

Première: 30 avril.

Nombre d’épisodes: 12.

Durée: 10 minutes par épisode.

Langues): Japonais et espagnol.

Genres: Fantaisie, aventure, cuisine.

Re: ZERO -Starting Life in Another World- The Frozen Bond (OVA)



De quoi ça parle? Situé sept ans avant le début de l’arrivée de Subaru dans le royaume de Lugunica, l’histoire présente la vie d’Emilia dans une forêt isolée enneigée avec l’esprit Puck. Emilia est redoutée par les habitants de la périphérie, mais elle gagne sa vie en vendant des pierres magiques et en protégeant les bêtes. Cependant, sa vie paisible est interrompue lorsqu’il rencontre Melakuera, le Grand Esprit de Feu.

Sorti en salles le 8 novembre 2019, cet OVA adapte la rencontre entre Emilia et Puck du roman préponyme éponyme inclus dans le premier volume Blu-ray de l’anime en territoire japonais. Le chapitre a été réalisé par Kenichi Kawamura (Steins; Gate 0) et a présenté le retour du personnel du studio principal White Fox (Goblin Slayer) qui a travaillé sur la première saison, y compris le réalisateur Masaharu Watanabe (Granbelm) en tant que superviseur; le scénariste Masahiro Yokotani (Rascal ne rêve pas d’une fille rêveuse); Kyuta Sakai (Steins; Gate) a servi de concepteur de personnages et de directeur d’animation en chef; et Kenichiro Suehiro (Fire Force) en charge de la musique. Il a également présenté le retour de Rie Takahashi (Megumin in KonoSuba!) As Emilia et Yumi Uchiyama (Sasha in Granbelm) en tant que Puck.

Titre original: Re: ZERO Kara Hajimeru Zenjitsu-tan: Hyōketsu no Kizuna.

Réalisateur: Tatsuya Koyanagi.

Étude: Renard blanc.

Plateforme: Crunchyroll.

Première: 30 avril.

Durée: 76 minutes.

Langage: Japonais.

Genres: Isekai, drame, comédie, fantaisie, horreur.

SAISON DE PRINTEMPS 2020

Extra Olympia Kyklos

De quoi ça parle? Demetrios est un jeune apprenti potier et grand athlète de la Grèce antique frappé un jour par la foudre. Quand elle se réveille, elle se retrouve dans un endroit où les gens semblent très différents de ceux de sa région et tout le monde parle une langue étrange. Demtrios a terminé à Tokyo en 1964, face aux Jeux Olympiques. Que deviendra-t-il?

Les premières de la saison des anime du printemps ne sont pas encore terminées. Crunchyroll nous a surpris en annonçant la diffusion simultanée de la série flamboyante de shorts Bessatsu Olympia Kyklos, bien qu’il soit regrettable qu’elle ne puisse pas être publiée dans le cadre des Jeux olympiques d’été, car elle était sûrement prévue. La mangaka Mari Yamazaki, surtout connue pour avoir créé la comédie Thermae Romae, montre une fois de plus qu’elle a une touche unique lorsqu’il s’agit de nous divertir avec ses histoires mettant en vedette des protagonistes des cultures classiques. Le nouveau venu Ryō Fujii dirige et co-écrit les scripts du nouveau studio Nobishiro Lab. La voix principale sera assurée par Daisuke Ono (Erwin Smith dans Attack on Titan).

Titre original: Bessatsu Olympia Kyklos.

Réalisateur: Ryō Fujii.

Étude: Nobishiro Lab.

Plateforme: Crunchyroll.

Nombre d’épisodes: 24.

La durée: 5 minutes par épisode.

Langues): Japonais.

Genres: Comédie, sport, historique.

RAPPELS

Esprits de la mer

De quoi ça parle? Le père de Little Ruka travaille dans un aquarium, où il rencontre Umi et Sora, deux garçons élevés par des lamantins. Elle est immédiatement attirée par eux quand elle commence à réaliser qu’ils ont un lien surnaturel avec l’océan, qui semble être lié à des événements étranges, car de rares créatures marines apparaissent partout dans le monde et les animaux dans les aquariums disparaissent; Ruka doit se retrouver et découvrir la vérité.

Ne pourriez-vous pas profiter de Kaijū no Kodomo dans les cinémas du Mexique en novembre dernier? Bonnes nouvelles! Le film acclamé par la critique réalisé par Ayumu Watanabe (Space Brothers; After the Rain; Doraemon) est maintenant disponible à l’achat ou à la location chez Cinépolis KLIC. Production par Studio 4 ° C (Mind Game) est basé sur le manga éponyme primé de Daisuke Igarashi, dont le travail a été comparé au travail du maître Hayao Miyazaki pour sa combinaison de réflexions philosophiques et métaphysiques sur le mythe, la nature et la science. Kenichi Konishi (Le conte de la princesse Kaguya) était directeur de l’animation et était en charge de la conception des personnages; tandis que Joe Hisaishi, compositeur légendaire du Studio Ghibli, a interprété la musique. Le film peut également être vu avec le dub latin réalisé par Gabriel Gama (My Hero Academia: Two Heroes) dans Koe Dubbing Masters (Luces en el cielo).

Titre original: Kaijū no Kodomo.

Réalisateur: Ayumu Watanabe.

Étude: Studio 4 ° C.

Plateforme: Cinépolis KLIC.

Durée: 111 minutes.

Langues): Espagnol et japonais.

Genres: Drame, fantaisie, mystère.

Reconstruction d’Evangelion (Trilogie)

De quoi ça parle? Après le deuxième impact, il ne reste du Japon que Tokyo-3, une ville qui est attaquée par des créatures géantes appelées «anges» qui cherchent à éradiquer l’espèce humaine. Après n’avoir rien su de son père pendant plus de huit ans, Shinji Ikari reçoit un appel téléphonique de lui pour se rendre d’urgence au siège de la NERV, une organisation qui s’occupe de la destruction des anges par l’utilisation de mèches géantes appelées ” EVE”.

Face à la crise de COVID-19, le film très attendu (et précédemment retardé) Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time a dû reporter indéfiniment sa date de sortie prévue pour fin juin au Japon. La bonne nouvelle est que Hideaki Anno, via la chaîne YouTube officielle de son studio Khara, mettra à la disposition des fans les trois premiers films de la tétralogie: Evangelion: 1.0 You Are [Not] Seul (2007), Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance (2009) et Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012). Bien que cette franchise ait été décrite comme un redémarrage de film à gros budget avec des ajouts importants à la série et aux films originaux de Neon Genesis Evangelion, il existe également une théorie selon laquelle cela pourrait en fait être une suite, quelque chose que nous devrons attendre pour le découvrir jusqu’au lancement. du quatrième film. Les films seront disponibles jusqu’au 30 avril.

Réalisateur: Hideaki Anno.

Étude: Studio Khara.

Plateforme: YouTube

Durée: 96 minutes / 112 minutes / 101 minutes.

Langues): Japonais.

Genres: Mecha, science-fiction, action, post-apocalyptique.

CALENDRIER DES ÉMISSIONS D’ANIME (JAPON)

Vendredi 24 avril

ANIME

EPISODE

ORIGINE

ÉTUDE

SAISON PREMIÈRE

PLATEFORME AMÉRIQUE LATINE

L’esprit de la maison Tatami-chan

3/12

Original

Zero-G

Printemps 2020

Crunchyroll

(6 h 15)

Haikyu !! Vers le haut

14/25

Manche

Production I.G

Hiver 2020

Crunchyroll

(13 h 15)

Appare-Ranman!

3 /?

Original

P.A. Oeuvres

Printemps 2020

Auditeurs

4/12

Original

MAPPA

Printemps 2020

Sakura Wars l’animation

4/12

Jeu vidéo

Sanzigen Inc.

Printemps 2020

Vague, écoute-moi!

4 /?

Manche

Lever de soleil

Printemps 2020

Samedi 25 avril

ANIME

EPISODE

ORIGINE

ÉTUDE

SAISON PREMIÈRE

PLATEFORME AMÉRIQUE LATINE

2e majeur

4 /?

Manche

OLM Inc.

Printemps 2020

Crunchyroll

(5 h 00)

Ma prochaine vie de méchante

4 /?

Roman léger

Silver Link

Printemps 2020

Crunchyroll

(11 h 30)

Chantez «Hier» pour moi

4 /?

Manche

Doga Koba

Printemps 2020

Crunchyroll

(12h00)

Ascendance d’un rat de bibliothèque

4/12

Roman léger

Ajia-do Animation Works

Printemps 2020

Crunchyroll

(12 h 45)

L’art

4 /?

Manche

Sept arcs

Printemps 2020

Gal & Dino

4 /?

Manche

Kamikaze Douga

Printemps 2020

Kaguya-sama: Love is War T2

3 /?

Manche

Photos de A-1

Printemps 2020

Yu-Gi-Oh! Sevens

4 /?

Jeu de cartes

Pont

Printemps 2020

Dimanche 26 avril

ANIME

EPISODE

ORIGINE

ÉTUDE

SAISON PREMIÈRE

PLATEFORME AMÉRIQUE LATINE

Boruto: Naurto Next Generation

154

Manche

Studio Pierrot

Printemps 2017

Crunchyroll

(4 h 00)

Tsugu Tsugumomo

4 /?

Manche

Zero-G

Printemps 2020

Crunchyroll

(9 h 00)

Gleipnir

4 /?

Manche

Confiture de pin

Printemps 2020

Royaume 3

4 /?

Manche

Panneau de Studio

Printemps 2020

Mewkledreamy

4 /?

Personnage de Sanrio

J.C. Personnel

Printemps 2020

Shachibato! Président, il est temps de se battre!

4/12

Jeu vidéo

2C2

Printemps 2020

Lundi 27 avril

ANIME

EPISODE

ORIGINE

ÉTUDE

SAISON PREMIÈRE

PLATEFORME AMÉRIQUE LATINE

Bureau du détective Woodpecker

3 /?

Roman

Liden Films

Printemps 2020

Crunchyroll

(10h00)

Princess Connect! Re: Dive

4 /?

Jeu vidéo

CygamesPictures

Printemps 2020

Crunchyroll

(11 h 30)

Corbeille de fruits 2

4 /?

Manche

TMS Entertainment

Printemps 2020

Projet Shironeko: Zero Chronicle

4 /?

Jeu mobile

Projet n ° 9

Printemps 2020

Mardi 28 avril

ANIME

EPISODE

ORIGINE

ÉTUDE

SAISON PREMIÈRE

PLATEFORME AMÉRIQUE LATINE

Shadowverse

4 /?

Jeu vidéo

Zexcs

Printemps 2020

Crunchyroll

(5 h 00)

Trèfle noir

132

Manche

Studio Pierrot

Automne 2017

Crunchyroll

(5 h 25)

Mercredi 29 avril

ANIME

EPISODE

ORIGINE

ÉTUDE

SAISON PREMIÈRE

PLATEFORME AMÉRIQUE LATINE

Ahiru no Sora

29/50

Manche

Diomedéa

Automne 2019

Crunchyroll

HIDIVE

(5 h 25)

BNA

4 /?

Original

Déclencheur

Printemps 2020

Netflix

(Japon uniquement)

Tour de Dieu

5/13

Webtoon

Film d’animation télécom

Printemps 2020

Crunchyroll

(8 h 30)

Pilleur

16/24

Manche

Jouets Geek

Hiver 2020

Tamayomi: les filles de baseball

5 /?

Manche

Studio A-Cat

Printemps 2020

Jeudi 30 avril

ANIME

EPISODE

ORIGINE

ÉTUDE

SAISON PREMIÈRE

PLATEFORME AMÉRIQUE LATINE

Gundam Build Divers Re: Rise 2

4 /?

Retombée

Lever du soleil au-delà

Printemps 2020

Crunchyroll

(6 h 00)

Wacky Tv Nanana T3

3 /?

Original

Animation Shin-Ei

Printemps 2020

Crunchyroll

(7 h 30)

Le 8 sont? Vous plaisantez?

5 /?

Roman léger

Studio Crocodile

Printemps 2020

Crunchyroll

(8 h 00)

Kakushigoto

5 /?

Manche

Ajia-do Animation Works

Printemps 2020

Les heures indiquées pour chaque anime correspondent à l’heure du centre de Mexico.

OPEN TV (MEXIQUE)

ANIME

CANAL

CALENDRIER DE TRANSMISSION

Bakugan: Battle Planet

Canal 5 / Televisa

Vendredi de 12 h 00 à 13 h 00

Yu-Gi-Oh!

Canal 5 / Televisa

Vendredi 13 h 00 à 14 h 00

Les chevaliers du zodiaque oméga

Canal 5 / Televisa

Vendredi 14 h 00 à 15 h 00

Dragon ball super

Canal 5 / Televisa

Vendredi 16 h 00 à 17 h 00

Les chevaliers du zodiaque

Canal 5 / Televisa

Samedi et dimanche de 06h00 à 07h00

Super champion

Aztèque 7

Samedi 09h00 à 09h30

Sailor Moon Crystal

Aztèque 7

Samedi 9 h 30 à 10 h 00

Ranma ½

Aztèque 7

Samedi 10 h à 10 h 30

Mazinger Z

Image de télévision

Samedi 07h00 à 08h00

Tom swayer

Image de télévision

Dimanche de 08h30 à 09h00

La famille Robinson

Image de télévision

Dimanche de 09h00 à 10h00.

Si vous voulez en savoir plus sur le monde des anime, mangas et romans légers, nous vous invitons à acheter notre magazine Otaku-shi, disponible dans chaque édition de Cinéma PREMIERE.

L’entrée Anime Premiere Guide: quatrième semaine d’avril 2020 a été publiée pour la première fois dans PREMIERE Cinema.