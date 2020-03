Anne Hathaway jouera dans l’adaptation de «Les enfants français ne jettent pas de nourriture»

Comme rapporté par The Hollywood Reporter, StudioCanal a commencé le développement d’une adaptation cinématographique basée sur l’autobiographie de Pamela Druckerman, «Les enfants français ne jettent pas de nourriture», un film qui jouera le rôle principal d’Anne Hathaway («Les Misérables»).

Le film, qui aura un ton similaire à «Julie et Julia» (2009), suivra une journaliste américaine qui s’installe à Paris en raison du travail de son mari. Alors qu’elle cherche l’équilibre entre sa famille et sa carrière et lutte contre ses propres sentiments, elle regarde ses amis et voisins français découvrir les secrets de l’éducation de ses enfants étonnamment bien éduqués. Cependant, elle apprend que tout le monde, aussi parfait soit-il, a ses propres problèmes.

Cette adaptation cinématographique sera financée par StudioCanal et produite par Graham Broadbent et Peter Czernin de Blueprint Picture (‘Emma’), avec Jamie Minoprio et Jonathan Stern comme auteurs de la dernière version du script. Il est prévu que le directeur de ce nouveau projet sera annoncé prochainement.