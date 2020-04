Anne Hathaway pensait avoir auditionné pour Harley Quinn et non Catwoman

Si nous nous demandons quand la dernière fois que nous avons vu la Catwoman qualifiée dans un long métrage en direct, nous nous souviendrons que le film responsable était The Dark Knight Rises (2012), de Christopher Nolan. Là, l’actrice chargée de l’incarner était Anne Hathaway, mais curieusement, ce n’était pas le rôle qu’elle attendait, mais celui de Harley Quinn.

Lors d’une conversation avec la BBC Radio, la New-Yorkaise de 37 ans a donné un bref aperçu de sa carrière, y compris la conclusion de la trilogie Dark Knight. Hathaway a avoué que, convoquée par Nolan pour le projet, elle croyait que le rôle auquel elle aspirait était celui du cinglé Harlequin. Par conséquent, le histrion a déclaré qu’il s’est présenté à cette audition dans des vêtements très conformes au personnage.

“Je suis entré et j’avais ce joli haut de couture Vivian Westwood, entre beau et fou, avec des rayures partout”, a déclaré Hathaway dans l’interview. “Je mets ces chaussures plates au look Joker et [durante mi encuentro con Nolan] J’essayais de donner à Chris ces petits sourires fous.

Selon l’anecdote, la rencontre de l’interprète avec le cinéaste s’est poursuivie pendant une heure sans que Nolan ne révèle qu’il voulait Hathaway pour Selina Kyle / Catwoman. Quand elle l’a finalement découvert, l’actrice de Les Misérables (2012) ne pouvait que penser à quel point elle détestait son chemisier à l’époque.

Comme nous le savons tous, Harley Quinn n’a jamais été présenté dans The Dark Knight Rises à aucun moment, et les débuts du personnage dans l’arène de l’action en direct ont eu lieu quatre ans plus tard, avec Suicide Squad (2016). Margot Robbie a endossé le rôle et sa performance a été tellement célébrée qu’elle a répété Oiseaux de proie (2019) et le fera bientôt au redémarrage The Suicide Squad (2021).

En recevant le post d’Anne Hathaway, la prochaine à jouer à Catwoman pour le grand écran sera Zoë Kravitz dans The Batman (2021).

Pour vous, qui a été la meilleure Catwoman du cinéma?