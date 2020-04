Annonce de mesures de réouverture pour les parcs Disney et Universal

Il n’y a pas encore de date exacte pour que les parcs Disney et Universal rouvrent les portes de tous les complexes qui ont fermé début mars en raison de l’épidémie de COVID-19. Malgré cela, une lueur d’espoir est apparue, alors qu’une équipe des Forces spéciales de l’État de Floride a révélé (via MovieWeb) les mesures de sécurité qui seront nécessaires lorsque cela se produira finalement.

Ce groupe, bien que son nom puisse l’indiquer autrement, n’est pas un officier de police. Il s’agit de une initiative formée par 44 membres de la communauté des affaires de la Floride, qui comprend plusieurs dirigeants de Disney, ainsi que le PDG d’Orlando Magic, une équipe de basket-ball appartenant à la NBA.

Parmi les mesures de réouverture annoncées pour les parcs figurent les suivantes:

Points de bande situés à environ 2 mètres. Ceci avec l’objectif que lors de l’attente dans les lignes il n’y ait aucun risque de contact.

Les concierges doivent constamment nettoyer toutes les surfaces du parc.

Tous les employés de 65 ans et plus seront «encouragés» à rester à la maison.

Tous les employés devront subir des contrôles de température quotidiens et devront porter des masques faciaux.

Quiconque a une température supérieure à 38 ° sera renvoyé chez lui.

Des stations d’assainissement seront installées aux entrées et sorties de chaque attraction.

En plus de ces mesures une récupération progressive sera utilisée, puisque la réouverture sera divisée en deux phases. Il est prévu que dans le premier, les parcs auront au moins 50% de leur capacité occupée, tandis que pour la deuxième étape, 75% devraient déjà être occupés.

Une autre chose qui devra être prise en compte est que peu importe si ces actions sont appliquées si la population continue à être prudente, car pour certaines personnes, marcher sur un établissement où il y a beaucoup de monde ne sera pas une bonne idée compte tenu de la situation actuelle.

Bien sûr, ce pourrait être tout le contraire et les gens commencent à envahir les parcs en masse, afin qu’ils ne respectent pas les règles et mettent beaucoup de personnes en danger. Quoi qu’il en soit, la réalité est que seul le temps le révélera.

Quelle que soit la décision prise, elle sera sûrement rapide, car il a été récemment rapporté que la société de souris perdait des sommes importantes en raison de la fermeture de ses attractions.