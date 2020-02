Anthony Hopkins star dans le biopic de Cus D’Amato, entraîneur de Mike Tyson

Après sa nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur de soutien pour sa performance dans le film Netflix, «Les deux papes», Anthony Hopkins a trouvé un nouveau projet avec un autre film biographique intitulé «Cus et Mike», dont l’histoire suit le légendaire entraîneur de Mike Tyson, Cus D’Amato.

Deadline avance les détails de ce nouveau film qui suit l’histoire de D’Amato, un gars qui a caractérisé sa dureté et sa brillance et qui a fini par devenir la figure paternelle d’un rebelle Mike Tyson. D’Amato a aidé Tyson dans ses premières années, le conduisant à devenir l’un des boxeurs les plus vénérés et les plus controversés de l’histoire du sport.

Le réalisateur de ‘Noa’s Diary’, Nick Cassavetes, est chargé de diriger ce film à partir d’un scénario original de Desmond Nakano, qui à son tour a repris l’histoire du livre de Montieth Illingworth, ‘Mike Tyson: Money, Mythe et trahison ». La production est dirigée par XYZ Films et Patriot Pictures.

“C’est un scénario de rêve absolu pour moi”, a déclaré Cassavetes. “Une opportunité de travailler avec Sir Anthony dans un film sur deux de mes héros de tous les temps, Cus D’Amato et Mike Tyson, le combattant le plus féroce (et mon préféré) de tous les temps? Dans une histoire sur des figures paternelles qui disparaissent trop tôt? Je suis au paradis. Je suis très heureux que mon premier film avec Mike Mendelsohn et Patriot Pictures soit celui-ci. “

Il convient de rappeler que pendant plus de cinq ans, un film biographique centré sur Tyson était en développement, avec Jamie Foxx (“ Baby Driver ”) comme boxeur emblématique et Martin Scorsese (“ The Irishman ”) en tant que réalisateur, bien que le projet semble être resté dans les limbes et ne se matérialisent pas.

Michael Mendelsohn de Patriot Pictures a produit le film aux côtés de Jim Steele, avec Natalie Perotta et Todd Smith dans les travaux de production exécutifs. Le tournage devrait commencer à la fin du printemps ou de l’été cette année.