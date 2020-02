Anthony Mackie est Takeshi Kovacs

Netflix a publié un aperçu de la deuxième saison de Altered Carbon, où l’acteur Anthony Mackie devient la star de la série, Takeshi Kovacs.

“C’est une histoire de fantôme”, explique Anthony Mackie lorsque la bande-annonce de Carbone altéré. «La technologie a conquis la Terre. Dans cet avenir vient un passé sans fin. Les fantômes nous suivent. Ils s’accrochent à nous comme des ombres. Mais si vous poursuivez vos fantômes … vous pourriez en devenir un. » Pendant qu’Anthony Mackie parle, nous voyons des images de la saison prochaine. Dans lequel on voit l’acteur vêtu de noir, se regarder dans le miroir alors qu’il devient la nouvelle version de Takeshi Kovacs.

Altered Carbon est une adaptation du roman du même nom de 2002 de Richard K. Morgan. Se déroulant principalement en 2384, la saison 1 se déroule dans un avenir où les riches peuvent transférer leur conscience vers de nouveaux corps, devenant immortels. Après avoir été emprisonné dans un soulèvement raté contre les riches, Kovacs est libéré pour résoudre un meurtre en échange d’une nouvelle opportunité d’immortalité.

Développée pour la télévision par Laeta Kalogridis, qui est également la productrice exécutive de la série, la deuxième saison de Altered Carbon sortira le 27 février sur Netflix.

Article précédentOmar Chaparro présentera le gala de la VII édition des PLATINO Xcaret Awards

Next article Le protagoniste de Brooklyn Nine Nine demande à Bruce Willis un caméo

Comme j’ai des raisons pour lesquelles j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.