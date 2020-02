Anthony Mackie reviendra-t-il pour la saison 3?

Dans Carbone altéré saison 2, Anthony Mackie reprend le rôle du protagoniste Takeshi Kovacs, qui a été joué par Joel Kinnaman lors de la première saison. Mais dans un monde où les gens ont des corps et des visages en constante évolution, pouvons-nous nous attendre à voir Mackie revenir pour Altered Carbon saison 3?

La réponse sans spoiler est non – sauf éventuellement dans un rôle d’invité ou dans des flashbacks. Un nouvel acteur devrait prendre le relais de Takeshi Kovacs si Altered Carbon est renouvelé par Netflix pour la saison 3. Dans les livres de Richard K. Morgan sur lesquels le spectacle est basé, Takeshi a une nouvelle “pochette” au début de chaque roman, et la série télévisée adopte une approche similaire. En fait, la porte tournante des acteurs principaux est l’un des principaux arguments de vente d’Altered Carbon, car les téléspectateurs peuvent voir différents acteurs jouer le même rôle pour une saison à la fois.

Dans Altered Carbon saison 1, Takeshi portait la “manche” d’Elias Ryker, un officier de police de Bay City qui a été accusé de meurtre et a fait retirer sa pile comme punition. Laurens Bancroft, le Meth qui a engagé Takeshi pour enquêter sur son meurtre, a choisi ce corps parce qu’Elias était l’ancien amant de Kristin Ortega, un autre officier de Bay City qui n’avait pas réussi à résoudre le meurtre de Laurens. À la fin de la saison 1 d’Altered Carbon, Elias avait été disculpé et Takeshi avait rendu sa manche à son propriétaire d’origine afin qu’Elias et Kristin puissent à nouveau être ensemble. Dans Altered Carbon season 2, le corps de Mackie est un manchon de combat personnalisé que Takeshi acquiert – alors que se passe-t-il?

Attention: SPOILERS à venir pour Altered Carbon saison 2.

La version d’Anthony Mackie de Takeshi Kovacs est brûlée au-delà de la reconnaissance par Angelfire, un puissant faisceau d’énergie tiré par les satellites Elder entourant Harlan’s World. Takeshi appelle délibérément Angelfire sur lui-même afin de détruire une conscience aînée qui a envahi sa pile corticale, pour l’empêcher de détruire toute vie sur la planète. Au début, il semble que Takeshi ait détruit son esprit ainsi que son corps, mais la scène finale de la saison 2 d’Altered Carbon révèle qu’une copie de son DHF a été stockée dans la mémoire de Poe – attendant juste d’être filée dans une nouvelle pochette.

Alors que l’esprit de Takeshi a peut-être survécu, le corps joué par Anthony Mackie a définitivement disparu, ce qui signifie que Altered Carbon saison 3 devra donner à Takeshi un nouveau visage et un nouveau corps. Bien sûr, étant donné la facilité avec laquelle il est possible de créer des clones dans le monde d’Altered Carbon, il existe certainement de nombreuses façons pour Mackie de revenir pour un rôle d’invité dans la saison 3. Il pourrait également apparaître via des images d’archives dans des flashbacks, comme le fait Kinnaman. en saison 2.

Quant à Takeshi, il pourrait ressembler à presque n’importe qui quand nous le reverrons. Au début de la saison 2 d’Altered Carbon, il porte la manche d’une chanteuse de salon, il pourrait donc être intéressant de le voir joué par une femme tout au long de la prochaine saison. Pour ce rôle particulier, le casting est à peu près aussi ouvert que possible.

