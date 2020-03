Antonio Banderas allait être le méchant de la suite

Partager

Les New Mutants se rapprochent de la réalisation de leur premier objectif: atteindre les écrans du cinéma. Maintenant, il a été révélé qu’Antonio Banderas allait être le méchant dans la suite du film.

Josh Boone, directeur de Les nouveaux mutantss, a confirmé à travers une interview avec Entertainment Weekly que Antonio Banderas allait être le méchant du deuxième film. Cependant, en raison de la fusion entre Renard y Disney, les scènes post-crédit n’ont jamais été filmées dans lesquelles l’acteur espagnol devait être révélé comme Emmanuel da Costa, le père du mutant Tache solaire.

«Nous avons toujours eu l’intention de faire de New Mutants: Brazil comme deuxième film. C’était notre intention de filmer ça plus tard. Nous prévoyons toujours d’avoir cette scène à la fin du film pour présenter le méchant de la prochaine bande. Nous avions même déjà l’acteur, mais à cause de la fusion et parce que Marvel possède les X-Men maintenant et que ça va être son propre truc, il n’y avait aucune raison de le filmer après tout », a expliqué le réalisateur.

À l’époque, il y avait des rumeurs qui assuraient que Antonio Banderas allait remplacer Jon Hamm comme Mr Sinister dans la suite de Les nouveaux mutants. Maintenant, on sait que cette rumeur était fausse, et qu’en fait l’acteur espagnol allait donner vie au père de Tache solaire en tant que membre du Hellfire Club, une organisation de mutants souvent confrontée X Men. Le deuxième épisode devait se dérouler au Brésil et verrait l’apparition des personnages Karma y Démoniste, également des membres de l’équipe dans les bandes dessinées.

De quoi parle cette histoire?

Les nouveaux mutants Il s’agit d’un groupe d’adolescents qui sont détenus dans ce qui semble être une institution psychiatrique, mais en réalité, c’est un horrible centre de contrôle pour les jeunes mutants et vous devrez voir comment former une équipe pour s’échapper de là. Le casting a Anya Taylor-Joy y Maisie Williams dans les rôles principaux, et le film était censé avoir des reprises importantes pour améliorer les résultats, ce qui ne s’est finalement pas produit.

Il a également été confirmé que les relations homosexuelles entre Wolfsbane, le personnage de Williams, et Mirage (Blu Hunt), restera dans la version que nous verrons dans le film.

Partager

Publication précédente

La fille de Milla Jovovich sera Wendy dans l’action en direct de Peter Pan

Article suivant

Robert Pattinson continue de montrer son mépris pour Twilight

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.