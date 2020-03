Antonio Banderas dans ‘Uncharted’, avec Tom Holland

Comme le rapporte Variety, l’adaptation de la série de jeux vidéo créée par Naughty Dog et distribuée par Sony Computer Entertainment, ‘Uncharted»a trouvé un nouveau protagoniste dans la figure d’Antonio Banderas (« Douleur et gloire »). L’acteur sera accompagné au casting par Tom Holland, Mark Wahlberg et deux autres nouveautés, Sophia Ali et Tati Gabrielle.

Préquel de la série de jeux vidéo, le film met en vedette Tom Holland (“ Spider-Man: Homecoming ”) et basé sur le jeu vidéo “ Uncharted 3: Drake’s Deception ”, dans lequel le protagoniste rencontre son partenaire Victor pour la première fois Sullivan (joué par Mark Wahlberg) et définit essentiellement les événements de toute la franchise de jeu.

Bien qu’il y ait eu auparavant des ébauches de Mark Boal, David O. Russell, Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, David Guggenheim, Joe Carnahan ou la plus récente écrite par Jonathan Rosenberg et Mark Walker, le script était finalement basé sur un nouveau projet développé par Rafe Judkins, Art. Marcum et Matt Holloway.

Dans le jeu vidéo, Nathan Drake est un chasseur de trésors qui, au cours de ses voyages, est impliqué dans des événements mystérieux liés à certaines des reliques et trésors qu’il recherche. Les jeux sont actuellement définis et les emplacements sont généralement des endroits isolés ou éloignés.

Être une production d’Arad / Atlas Entertainment, avec Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad en tant que producteurs et avec la supervision de Jonathan Kadin par Columbia Pictures. Le film devrait commencer le tournage cette année en vue d’une première qui, comme Sony l’a confirmé, arrivera en mars 2021.

De plus et comme nous l’avions annoncé début janvier, il est confirmé que le réalisateur de ‘Welcome to Zombieland’ et sa suite, Ruben Fleischer, dirigeront l’adaptation en remplacement de Travis Knight (‘Bumblebee’), qui allait initialement réaliser un film pour lequel ils ont aussi Anciens cinéastes tels que Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy ou Dan Trachtenberg.