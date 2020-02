Antonio Banderas, Oscar Martnez et Penlope Cruz joueront dans les prochains Mariano Cohn et Gastn Duprat

A la fin de ce mois de février, la fusillade de «Compétition officielle», un film co-réalisé par les cinéastes argentins Mariano Cohn et Gastn Duprat (“The Illustrious Citizen”, également auteurs de son scénario avec Andrs Duprat.

Produit par The Mediapro Studio, le film sera entièrement tourné en Espagne et aura un casting dirigé par Antonio Banderas, Oscar Martnez et Penlope Cruz.

Banderas et Martnez incarnent deux acteurs aux trajectoires très différentes, dont les méthodes entreront en collision lors de la préparation d’un film financé par une notoriété millionnaire et réalisé par un réalisateur prestigieux et un peu excentrique, auquel Penlope Cruz donne vie.

Jos Luis Gmez, Carlos Hiplito, Koldo Olabarri, Irene Escolar, Nagore Aramburu, Pilar Castro et Juan Grandinetti complètent la distribution de ce troisième film de Cohn et Duprat produit par The Mediapro Studio après ‘My Masterpiece’ et ‘4×4’.