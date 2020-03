Antonio Banderas rejoint Uncharted Film, Ruben Fleischer est confirmé pour diriger

Antonio Banderas est le dernier ajout au film Uncharted, qui a officiellement un nouveau réalisateur. Variety rapporte que Banderas a rejoint l’adaptation du jeu vidéo aux côtés de Sophia Ali (Grey’s Anatomy) et Tati Gabrielle (The Chilling Adventures of Sabrina).

En outre, Ruben Fleischer est confirmé pour diriger, avec son accord officiellement conclu. Fleischer serait en pourparlers pour le film en janvier après le départ de Travis Knight.

Le trio de stars rejoint Tom Holland et Mark Wahlberg dans le film, basé sur la franchise de jeux vidéo Naughty Dog. Holland jouera Drake, tandis que Wahlberg jouera Sully. La sortie du film est prévue pour le 5 mars 2021.