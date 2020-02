Anya Taylor-Joy a vu la coupe finale des nouveaux mutants, déclare le directeur très heureux

Le film New Mutants sort enfin en avril, et Anya Taylor-Joy dit qu’elle a vu la coupe finale du film. Joy, qui joue Magik (alias Ilyana Rasputin) dans le film d’horreur X-Men, a parlé avec Collider pour une nouvelle interview tout en faisant la promotion d’Emma. Elle a noté qu’après le processus de post-production retardé du film, il est agréable de voir le film à sa sortie.

“J’ai vu la coupe finale du film”, a déclaré Taylor-Joy (par JoBlo). “Ce qui est vraiment sympa parce que Josh Boone est vraiment content avec ça, et c’était juste agréable de rassembler à nouveau le gang … On avait l’impression que cet ami imaginaire que vous continuez à dire aux gens est réel, mais d’autres personnes ne l’ont pas encore vu . Maintenant, je me dis «je te l’ai dit! C’est une vraie chose. “

Le film met en vedette Taylor-Joy aux côtés de Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga et Alice Braga. Boone a co-écrit et réalisé le film, dont la sortie est prévue pour le 3 avril.

Cinq jeunes mutants, qui découvrent leurs capacités dans un établissement secret contre leur volonté, se battent pour échapper à leurs péchés passés et se sauver.