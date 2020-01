Anya Taylor-Joy dit que les nouveaux mutants de Marvel sont uniques dans leur ton

Les nouveaux mutants arrivent enfin au cinéma après des années de retards, et la star Anya Taylor-Joy affirme que le ton du film est “différent de tout” qu’elle a vu sur le film. C’est une allumette prometteuse pour un film qui a vu pas moins de trois dates de sortie distinctes depuis la première de sa première bande-annonce en octobre 2017. Après avoir survécu à plusieurs retards et à une fusion de studio majeure, le dernier opus de la franchise X-Men est prévu pour une sortie en salles le 3 avril.

Basé sur la bande dessinée Marvel du même nom, The New Mutants a été écrit et réalisé par le réalisateur de The Fault in Our Stars Josh Boone, et est vaguement basé sur une série de séries imprimées des légendes de la bande dessinée Chris Claremont et Bill Sienkiewicz. Le film met en vedette Maisie Williams (Game of Thrones), Charlie Heaton (Stranger Things), Henry Zaga (13 Reasons Why) et l’actrice de verre Anya Taylor-Joy en tant que groupe de mutants adolescents, apprenant toujours à contrôler leurs capacités uniques, piégés dans un asile sinistre et luttant pour leur liberté en expiant leurs péchés passés.

Connexes: de nouveaux mutants sont-ils définis dans le MCU?

Taylor-Joy, qui incarne Illyana Rasputin / Magik (connue des lecteurs comiques comme la sœur cadette de X-Men Staple Colossus), a parlé à Digital Spy sur le chemin du film en 2017, en disant: “Je pense que cela ne ressemble à aucun ton J’ai déjà vu un film dans le sens où vous avez beaucoup de choses à jouer où, bien sûr, nous sommes des super-héros, mais Josh (Boone) nous traite beaucoup comme des gens. ” Examiner les héros sous un jour ancré n’est pas la seule touche originale apportée par Boone à la franchise mutante de longue date, car les premiers rapports affirment que le film chevauche la frontière entre le genre classique des super-héros et, quelque peu inattendu, un film d’horreur. “Cela ressemble beaucoup à une histoire de passage à l’âge adulte, puis vous avez l’obscurité qui vient avec cela, des moments de légèreté et puis, bien sûr, nous avons tous des pouvoirs”, a déclaré Taylor-Joy, “C’est très unique . “

La bande-annonce la plus récente offre aux fans le meilleur aperçu à ce jour de la vision plus sombre du film sur les mutants de Marvel, dégageant une ambiance beaucoup plus proche de A Nightmare on Elm Street 3: The Dream Warriors (également dans un hôpital psychiatrique et à la suite d’un groupe de rêves). les adolescents propulsés piégés là-bas) que vers Dark Phoenix de 2019, la dernière entrée dans la version de Fox des X-Men. La bande-annonce (et il semble que le film lui-même) utilise des flashbacks pour montrer l’expérience initiale de chacun des personnages avec leurs pouvoirs, mais présente également un sentiment implacable de suspense inquiétant alors que les personnages explorent leur environnement confiné.

Les retards initiaux du film ont fait craindre que la vision de Boone pour le projet ne soit perdue dans un remaniement de prises de vue mandatées par le studio, mais le deuxième retard a apaisé ces inquiétudes avec des rumeurs selon lesquelles la photographie supplémentaire se produisait pour garantir que la prise de conscience plus sombre du réalisateur sur le genre de super-héros restait intact. “Je ne trouve pas [the delay] frustrant parce que lorsque le film sortira, nous voulons que ce soit quelque chose qui rendra les fans vraiment heureux “, a déclaré Taylor-Joy à Collider en septembre 2018. L’actrice a ensuite assuré aux fans que, même si les retards pouvaient être” un peu frustrants, “c’était au service de” faire le film que nous avions prévu de faire, au début “.

Il reste à voir dans quelle mesure le film final s’aligne sur la vision originale de Boone sur le projet, mais Boone a promis aux fans sur son compte Instagram qu’il “ne ferait pas la promotion” du film final si ce n’était sa version. Heureusement, l’attente de trois ans est presque terminée, et le 3 avril 2020, le public verra enfin la vision “unique” de Josh Boone contre les adolescents mutants lorsque Les nouveaux mutants frappe les théâtres.

Plus: La nouvelle bande-annonce de Mutants révèle accidentellement le rôle du dragon d’animal de compagnie de X-Men

Source: Digital Spy