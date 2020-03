Anya Taylor-Joy envisagée pour le spin-off de ‘Furiosa’

Cinq ans après la première de «Mad Max: Fury on the Road», il semble que le spin-off de«Furieux» (rôle joué par Charlize Theron) commence enfin son développement. Comme le rapporte Variety, le réalisateur George Mille sera intéressé par Anya Taylor-Joy (‘Emma’) jouant l’un des rôles principaux du film.

Avec une multitude de productions paralysées par la pandémie mondiale de coronavirus, la plupart des cadres et cinéastes continuent de travailler d’une manière ou d’une autre à planifier ce qui va arriver dans les prochains mois. Miller est l’un de ces cinéastes, car après avoir fait diverses auditions via Skype et des appels téléphoniques, il a décidé que l’un des membres du casting est Taylor-Joy.

Tom Hardy, Nicholas Hoult, Charlize Theron, Rosie Huntington-Whiteley et Zoe Kravitz sont les stars de ce film qui a dépassé la collection mondiale de 374 millions de dollars lors de sa première en 2015. Ce quatrième opus de la franchise ‘Mad Max’ a obtenu jusqu’à six statuettes en Les Oscars: meilleur montage, meilleure conception de production, meilleur costume, meilleur maquillage, meilleur son et meilleurs effets sonores.

Le tournage de ce nouvel épisode devrait avoir lieu l’année prochaine 2021.