Anya Taylor-Joy pourrait être Furious Imperator dans le spin-off de Mad Max

Ils veulent faire un nouveau film dans la saga Mad Max avec un jeune Furious Imperator et négocient avec l’actrice Anya Taylor-Joy (The New Mutants, Multiple).

Le producteur, scénariste et réalisateur George Miller veulent faire un spin-off de Mad Max sur Imperator furieuxmais au lieu de lui donner la vie Charlize Theronils veulent une version plus jeune et il semble que ce sera Anya Taylor-Joy qui l’interprète. Elle négocie déjà par téléphone parce que les réalisateurs du studio de cinéma et l’actrice sont confinés à la maison à cause de la Coronavirus.

Il a été signalé précédemment que Yahya Abdul-Mateen II, l’acteur de Watchmen y Aquaman, Je négociais pour le rôle principal masculin. On dit également que Jodie Comer (Killing Eve) pourrait être dans le film.

Il est prévu que George Miller commencer à préparer le spin-off de Mad Max dès que vous avez terminé de filmer votre projet en cours, Trois mille ans de désir. Cela pourrait donc arriver en 2022.

Y aura-t-il plus de films avec Tom Hardy en tant que protagoniste?

Le film Mad Max: Fury sur la route c’était un nouveau film dans la saga où Tom hardy substitué à Mel Gibson. Ce fut un grand succès critique et public car il a rapporté plus de 374 millions de dollars et a remporté 6 Oscars.

Depuis sa sortie en 2015, il a été question d’une suite, ils ont même pensé que ce serait une trilogie. Mais le temps a passé et aucun progrès n’a été réalisé dans les deux sens. Il semble maintenant qu’ils préfèrent accorder plus d’importance à la scission. Alors sûrement, ils donneront bientôt plus de noms à Anya Taylor-Joy pour y jouer. Pouvez-vous nous dire comment vous avez perdu votre bras?

J’espère qu’ils confirmeront bientôt quand le tournage commencera et nous savons donc plus d’informations sur cette saga post-apocalyptique où la vie humaine vaut moins que l’eau ou l’essence. Il sera intéressant de savoir comment ils proposent un film Mad Max … Sans Max Rockatansky.

