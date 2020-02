Aperçu de la nouvelle version de ‘The Runaway’!

Quibi a publié une première bande-annonce de sa série de «Le fugitif» (The Fugitive), un concept qui est à l’origine une série télévisée dans les années 1960, avec le Dr Richard Kimble essayant d’effacer son nom et de trouver le vrai tueur de sa femme. La vidéo offre un premier aperçu de Kiefer Sutherland (’24’) et Boyd Holbrook (‘Predator’) en tant que détective Clay Bryce et Mike Ferro, respectivement.

Le scénariste et producteur Nick Santora («Los Soprano») va prendre un nouveau tournant dans l’histoire, montrant le danger imminent posé par une bombe introduite dans le métro de Los Angeles. Mike Ferro (Holbrook) s’y rend, dont le seul objectif est de s’assurer que sa femme, Allison, et leur fille de 10 ans, Pearl, sont en sécurité.

Mais un faux indice et le «journalisme» d’aujourd’hui consistant à tweeter d’abord et à confirmer plus tard feront de Mike un responsable de cet acte atroce. Accusé publiquement et injustement, Mike doit prouver son innocence et découvrir le véritable coupable, avant que le légendaire détective de police Clay Bryce (Sutherland), à la tête de l’enquête, puisse l’arrêter.

Stephen Hopkins («Le héros de Berlin») dirige la série qui arrivera à Quibi en avril de cette année. Comme nous l’avons signalé, ce nouveau service arrivera avec l’intention d’offrir des séries de 2 à 4 heures, divisées en fragments d’une durée maximale de 10 minutes, de Hollywood Bill et conçues pour être consommées dans les smartphones. Avec 1 milliard de dollars d’investissement, Quibi lancera aux États-Unis le 6 avril 2020 au prix de 4,99 $ par mois.

Harrison Ford et Tommy Lee Jones ont joué dans une version cinématographique à gros budget de “ The Runaway ” dans les années 1990, qui a été réalisé par Andrew Davis et a recueilli 368 millions de dollars. La bande a ensuite eu sa suite / spin-off avec ‘U.S. Marshals ‘(1998).

