Aperçu du fiancé de 90 jours: Anny obtient une réduction sur la chapelle de mariage

En avant-première pour l’épisode de la semaine prochaine Fiancé 90 jours, Anny obtient à Robert une remise sur un lieu de chapelle de mariage, car son futur mari a dit que c’était légèrement hors de son budget. Anny a pris les choses en main et a demandé un rabais et a réussi à faire baisser le prix pour Robert.

Robert, 41 ans, et Anny, 30 ans, se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et les deux ont parlé tous les jours pendant six mois. Robert, qui vit à Winter Park, en Floride, a réservé une croisière avec une escale d’une journée en République dominicaine afin qu’il puisse enfin rencontrer Anny en personne. Le couple a passé huit heures de bonheur ensemble en République dominicaine, au cours de laquelle Robert a proposé à Anny le tout premier jour, sans bague. Ils ont demandé le visa K-1 et maintenant Anny est aux États-Unis. Avec Robert ayant un emploi à temps plein dans une entreprise de covoiturage, il a exprimé qu’il s’attend à ce qu’Anny intensifie et soit la mère de Bryson, dont il s’occupe à plein temps puisque sa mère biologique n’est plus sur la photo. Jusqu’à présent, ce que les fans ont vu Anny et Robert se chamailler sur les finances et le fait que Robert avait promis à Anny plus que ce qu’il lui avait donné.

Dans l’aperçu de l’épisode à venir, Robert et Anny font du shopping dans un lieu de mariage à la recherche de l’endroit idéal pour faire le noeud. Avec seulement 36 jours avant le mariage, le couple doit bientôt trouver un lieu. Robert a révélé que sa future épouse souhaitait un mariage sur la plage sur l’océan, alors ils ont dû faire un compromis. Ils sont allés voir un lieu avec une chapelle et un grand jardin tropical. Le jardin avait de belles caractéristiques comme un pont, une pièce d’eau, un kiosque et un espace cocktail. Anny a immédiatement aimé le lieu, même si ce n’était pas son mariage idéal en bord de mer. Elle a expliqué: “Je fais des compromis parce que je ne veux pas me battre tout le temps.” Anny a également admis que cela avait à voir avec le budget, en disant: “Et Robert n’a pas beaucoup d’argent.” Découvrez le clip complet de 90 jours Fiancé ci-dessous:

Anny était amoureuse de la propriété après avoir fait une visite du jardin tandis que Robert n’a pas été vendu sur le site jusqu’à ce qu’il voie l’intérieur de la chapelle. Le couple s’est ensuite assis avec le propriétaire du lieu pour discuter du prix. Le propriétaire du lieu a dit à Anny et Robert deux forfaits distincts, le forfait de mariage standard comprendrait uniquement le jardin et le photographe qui était de 550 $, puis il y a la voie la moins chère d’avoir uniquement accès au jardin et au photographe pour 380 $. C’est à ce moment qu’Anny a demandé au propriétaire du lieu: “Vous ne lui accordez pas de réduction?” Elle a expliqué: “Je veux un rabais car je peux payer.” La propriétaire du lieu a dit qu’elle abaisserait le prix standard de 550 $ à 380 $ et Robert s’est exclamé: «Ce serait génial! Les caméras, Robert jaillit sur les compétences de négociation de sa future épouse et Anny rayonna de fierté.

Bien que Robert soit connu pour être un peu un bon marché, il semble qu’Anny ne l’accepte pas seulement, mais qu’elle fait ce qu’elle peut pour l’aider et obtenir le meilleur mariage possible pour eux. Bien qu’il semblait que l’argent était le plus gros problème entre le couple, c’est un bon changement de voir l’argent réunir le couple. Il semble que ce couple soit en fait l’un des rares de ce casting à se retrouver dans l’allée.

Fiancé 90 jours diffusé le dimanche à 20 h HNE sur TLC.

Source: Fiancé 90 jours