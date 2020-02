L’une des expériences sociales les plus provocantes, réussies et dont on a parlé de l’ère de la télé-réalité, épouse Échanger, a été renouvelé pour 20 nouveaux épisodes pour la saison 2 sur le Paramount Network. Ce tout nouvel épisode montre un enseignant qui croit en l’éducation échange des vies avec une mère à terre plate. Ces deux mères très différentes essaient de se convaincre mutuellement que leurs points de vue sur l’éducation, la science et la parentalité sont corrects.

Le réseau Paramount avait ramené un ancien favori des fans en faisant revivre Wife Swap. L’émission originale a été diffusée sur ABC en 2004. Des caméras suivent deux femmes de deux horizons complètement différents alors qu’elles décidaient d’échanger des maisons et leurs modes de vie pendant deux semaines. Les deux femmes laissent un manuel à l’autre destiné à les aider à gérer leur nouveau ménage en matière de parentalité et de socialisation. La deuxième semaine apporte un changement majeur lorsque les nouvelles mamans prennent le contrôle du ménage et gèrent les choses à leur façon. À la fin de l’expérience de deux semaines, les femmes et leurs conjoints se rencontrent pour discuter de ce qui s’est passé au cours des deux dernières semaines.

En relation: Échange de femmes: 11 choses qui étaient totalement fausses (et 6 qui étaient réelles)

Dans la nouvelle saison de Wife Swap qui devrait diffuser un nouvel épisode, les fans de ce soir regarderont la famille Frayall échanger les mamans avec la famille Dutcher. Les épouses sont d’abord en mesure de regarder autour des maisons dans lesquelles elles vivront pendant deux semaines pour former leurs premières impressions. Frayall appelle instantanément sa nouvelle demeure une “maison montagnarde” car il y a des haches à l’extérieur, car elle souligne l’intérieur sale et l’odeur de moisi. Tandis qu’Aloni Dutcher a trouvé sa nouvelle maison bruyante avec une roue de corvée pour les enfants. L’épisode montrera une enseignante laconique qui échangera des vies avec une maman scolarisée qui aime le complot et qui enseigne à ses enfants les points de vue controversés du 11 septembre et croit que le monde est plat. Dans le clip exclusif, Felecia Frayall aborde ses préoccupations avec Kyle Dutcher qui semble un peu confus alors qu’il tentait d’expliquer qu’il n’était pas possible qu’il y ait un noyau de lave en fusion au centre de la terre. Kyle poursuit en disant qu’il n’était au courant de personne qui s’était aventuré profondément dans le cœur, laissant sa nouvelle femme enseignante abasourdie par sa pensée, consultez le clip exclusif Wife Swap ci-dessous:

Alors que Felecia essayait d’écouter attentivement pour être attentive aux idées de son nouveau mari, il a abandonné son opinion controversée en disant: “Le gars qui a trouvé une terre ronde et boule, tirant à travers l’univers, je ne connais pas tout le calcul , mais ils n’avaient pas de pistolets radar à l’époque. ” Frayall répond instantanément, disant que sa croyance était déraisonnable. Dans un ultime effort pour l’éduquer, le professeur lui a carrément demandé s’il croyait qu’un homme avait atterri sur la lune dans lequel sa réponse était un ferme “non”. Le clou dans le cercueil était quand Kyle a révélé que son grand-père était un ingénieur en aérospatiale qui a aidé à construire Apollo 13, disant qu’il ne pense même pas que son propre grand-père a été laissé au secret que l’atterrissage sur la lune était une ruse.

S’adressant aux caméras, Felecia exprime enfin sa crainte que la famille n’enseigne réellement à ses enfants des théories du complot plutôt que des faits fiables. L’enseignant volontaire veut que les enfants soient mis en échec avec des points de vue aussi controversés. Les téléspectateurs devront se connecter pour voir si les Dutcher reviennent sur leurs croyances erronées dans la conclusion choquante.

Suivant: Ink Master: Grudge Match Interview Ryan Ashley Malarkey Interview

Échange de femme est diffusé le jeudi à 21 h HNE sur le réseau Paramount.

Source: échange de femmes

Trump ne pense pas que les parasites méritent la meilleure image parce que c’est sud-coréen