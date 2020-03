Apple iPad Pro 2020 Vs. 2018: Quoi de neuf et vaut-il la peine d’être amélioré?

Aujourd’hui, Apple a dévoilé la dernière édition de son iPad Pro. Le nouveau modèle 2020 sera lancé avec une puce A12Z Bionic conçue pour prendre en charge ses mises à niveau et Apple pousse l’utilisation de l’appareil dans les espaces professionnels, en mettant l’accent sur sa puce de traitement, sa caméra “ultra-large”, ses microphones de qualité studio, ses capteurs de mouvement et son scanner LiDAR pour prendre en charge un logiciel d’édition de haute qualité.

La version 2018 de l’iPad Pro fonctionnait sur une puce A12X Bionic à huit cœurs et offrait jusqu’à 1 To de stockage. Avec cela, Apple a poussé un «moteur neuronal», un morceau du processeur qui a augmenté la capacité de calcul de l’appareil. Apple pousse le modèle 2020 de la même manière, mais alors qu’en 2018 la fonctionnalité principale était Face ID, en 2020, Apple pousse son scanner LiDAR boostant la réalité augmentée.

En outre, le scanner LiDAR vise à tirer parti des capacités de traitement avancées de l’iPad Pro 2020. La puce A12Z Bionic offre à l’iPad Pro une meilleure compréhension de son environnement, offrant aux utilisateurs une expérience de réalité augmentée améliorée et aux développeurs de meilleurs outils. Apple a utilisé son application de mesure comme exemple de la façon dont le scanner LiDAR aidera l’appareil à produire rapidement des mesures plus précises. Dans la même annonce, Apple a dévoilé son Magic Keyboard, un clavier rétroéclairé avec le support du trackpad qui manquait à iPadOS. Sur le plan logiciel, iPadOS 13.4 vise à améliorer le flux de travail en offrant aux utilisateurs une méthode rapide et claire de navigation dans leurs espaces de travail. Le curseur apparaîtra comme un cercle et mettra en évidence les choses avec lesquelles l’utilisateur peut interagir, et le pavé tactile lui-même est capable de naviguer dans les menus avec des gestes simples. Apple mettra également à jour ses applications iWork pour garantir que les utilisateurs pourront profiter pleinement de cette mise à niveau. iPadOS 13.4 sera une mise à jour gratuite pour tous les propriétaires d’iPad et sera disponible le 24 mars.

L’édition 2020 de l’iPad Pro améliore considérablement ses prédécesseurs, mais le prix pour en posséder un commence à plus de 1000 $. De nos jours, vous pouvez acheter le modèle 2018 pour environ 800 $ et garder votre ancien iPad Pro ne vous fera pas perdre beaucoup de fonctionnalités. L’iPadPro 2018 dispose d’une puce A12X Bionic et d’un appareil photo 12 mégapixels. À l’heure actuelle, les plus grands avantages du nouveau modèle 2020 sont les fonctionnalités intégrées qui manquaient au modèle 2018, y compris les capteurs de mouvement et les microphones de qualité studio.Ce dernier peut être contourné en achetant un microphone séparé – un microphone qui ne sera pas attaché à l’appareil. Bien sûr, vous obtenez également cet appareil photo ultra-large supplémentaire.

L’iPad Pro 2020 semble être un bon achat s’il s’agit de votre premier iPad, bien que ce ne soit pas un achat nécessaire, sauf si vous prévoyez de tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités supplémentaires. La technologie de détection de profondeur activée par le scanner LiDAR transformera l’iPad Pro en un appareil avec une compréhension approfondie de l’espace tridimensionnel, conduisant à une expérience de réalité augmentée plus sophistiquée. Si cela ne vous intéresse pas, toutes les nouvelles mises à jour logicielles seront disponibles pour les modèles précédents et vous pouvez acheter le Magic Keyboard d’Apple séparément pour environ 400 $ – si vous cherchez un trackpad de qualité.

