Apple n’autorise pas les méchants du cinéma à utiliser un iPhone

Le réalisateur Rian Johnson explique qu’Apple n’autorise pas les films à montrer des méchants à l’aide d’un iPhone.

Il est clair que l’image publique d’une entreprise est très importante et chaque entreprise a ses pratiques commerciales et investit différemment dans le marketing et la publicité. Apple Il a toujours beaucoup misé sur le cinéma et la télévision, même s’il met ses conditions. Étant donné que le partenariat avec les méchants du film ne correspond pas à leurs plans.

Selon Rian johnson (Star Wars: Les derniers Jedi, Daggers à l’arrière), la société ne permettra pas à ses iPhones d’être utilisés par des méchants de cinéma. Cela a été révélé en parlant de son film à succès, Couteaux sortis.

«Apple vous permet d’utiliser des iPhones dans des films mais, et c’est très important si vous regardez un film mystérieux, les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhones devant la caméra. Chaque cinéaste qui a un mauvais garçon dans son film qui est censé être un secret, je viens d’agacer l’intrigue. “

Il y aura une deuxième partie de Daggers à l’arrière.

À partir de maintenant, il sera nécessaire de regarder qui porte un iPhone ou utilise un ordinateur Apple dans les films et les séries, donc on découvrira avant qui si les personnages sont bons ou méchants de cinéma.

Rian Johnson prépare actuellement le film Couteaux Out 2, où un meurtre doit être résolu et de nombreux membres de la même famille sont suspects. Ainsi, la piste iPhone peut permettre à beaucoup de gens de savoir qui est le vrai tueur bien avant que l’intrigue ne le découvre.

Alors qu’Apple continue avec sa plateforme de streaming avec des séries assez excitantes comme Voir avec Jason Momoa, Le spectacle du matin avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell, Pour toute l’humanité et Dickinson avec l’actrice Hailee Steinfeld. Où ils suivront également les règles de qui peut ou ne peut pas utiliser leurs produits technologiques.

