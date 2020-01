Apple sortira “The Banker” en salles en mars – Blackfilm

Selon Variety, après une longue période d’examen, Apple sortira l’un de ses tout premiers films originaux, «Le banquier» en salles en mars. Il devait initialement frapper cinémas en décembre dernier.

«Nous avons créé Apple TV Plus comme foyer d’histoires qui comptent et croient que« The Banker », inspiré des actions courageuses de Bernard Garrett Sr. et Joe Morris, deux hommes d’affaires afro-américains qui ont provoqué un changement social positif, est l’une de ces histoires. ” Un porte-parole de la branche de contenu de l’entreprise technologique Apple TV Plus a déclaré à Variety.

Le film a été retardé par rapport à une sortie prévue en janvier après que des membres de la famille de l’un des hommes représentés dans le film aient accusé d’abus de la part d’un des producteurs exécutifs du film, qui était également un membre de la famille.

“Nous voulions prendre le temps de comprendre la situation actuelle – et après avoir examiné les informations à notre disposition, y compris la documentation des recherches des cinéastes, nous avons décidé de mettre ce film important et instructif à la disposition des téléspectateurs. “The Banker”, avec Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long et Nicholas Hoult sortira en salles le 6 mars 2020 et sera disponible sur Apple TV Plus le 20 mars 2020. “

Apple TV + a publié la bande-annonce officielle de George Nolfi’S Le banquier, avec Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Nicholas Hoult et Nia Long. Le film sortira en salles le 6 décembre avant de faire ses débuts sur Apple TV + en janvier.

Un drame factuel écrit par Nolfi et Niceole Levy, l’histoire suit deux entrepreneurs afro-américains, Bernard Garrett (Mackie) et Joe Morris (Jackson), qui ont passé les années 1950 à essayer de contourner les limitations raciales en recrutant un homme blanc de la classe ouvrière nommé Matt Steiner (Hoult) et en le formant à se faire passer pour le chef de leur entreprise. En même temps, ils se faisaient passer pour un concierge et un chauffeur.

L’épouse de Bernard, Eunice (Nia Long), joue un rôle clé dans la création de l’entreprise, le couple devenant deux des propriétaires immobiliers les plus riches et les plus prospères du pays avec Steiner comme chef de file. Leur succès entraîne rapidement un risque d’exposition imprévu qui menace tout.

La