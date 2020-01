Apple TV + fixe la date de la première de redémarrage des histoires étonnantes

Apple TV + a révélé la date de la première de leur redémarrage de Amazing Stories de Stephen Spielberg avec la première image de la série. Apple a annoncé lors de la tournée de presse hivernale de la TCA que le spectacle, qui est une réinvention de la série d’anthologie de science-fiction de 1985 à 1987, sera présenté en première avec cinq épisodes le 6 mars.

Vous pouvez voir la première image ci-dessous, d’un épisode réalisé par Mark Mylod (Succession, Game of Thrones) intitulé “The Rift”. L’épisode met en vedette Kerry Lynn Bishe, Edward Burns, Juliana Canfield et Austin Stowell. Les autres administrateurs incluent Chris Long, Michael Dinner, Sylvain White et Susanna Fogel; leurs épisodes mettront en vedette Dylan O’Brien (The Maze Runner, Teen Wolf), Victoria Pedretti (The Haunting of Hill House, You), Sasha Alexander (Rizzoli & Isles), Josh Holloway (Lost) et Robert Forster (Jackie Brown, Twin Peaks) dans son dernier rôle avant son décès.