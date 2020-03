Apprendre Falcon est Captain America de MCU Phase 4 a fait pleurer le fils d’Anthony Mackie

Spectacle Disney + à venir Le faucon et le soldat d’hiver verra Sam Wilson / Falcon s’habiller en Captain America, et la star Anthony Mackie partage la réaction émotionnelle de son fils aux nouvelles. Falcon est un élément clé du MCU depuis ses débuts dans Captain America: The Winter Solider. Depuis lors, il est apparu dans cinq autres films Marvel, y compris Avengers: Endgame de l’année dernière. Ce film a marqué la conclusion du MCU comme les fans le savent, car plusieurs Avengers originaux sont morts ou ont abandonné leur manteau. L’un d’eux était Steve Rogers / Captain America de Chris Evan, qui a passé son bouclier à Falcon après avoir vécu une vie humaine avec Peggy Carter.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Selon les rumeurs, le Falcon et le Winter Solider présenteraient un autre Captain Americas en dehors de Sam Wilson. Cependant, le personnage de Mackie sera le chapeau définitif de la phase 4, le spectacle dépeignant probablement son parcours pour accepter le manteau. Un personnage qui pourrait aider est Isaiah Bradley, alias le premier noir Captain America. Il aurait été intégré au Falcon et au Winter Solider et pourrait être joué par Carl Lumbly de Supergirl, qui a récemment rejoint le casting. La série est également confirmée pour présenter John Walker / U.S. Agent, avec des fans qui l’aperçoivent lors du premier spot télévisé de l’émission.

En relation: Marvel abuse des meilleurs méchants de Captain America

Dans une nouvelle vidéo de Vanity Fair (via ComicBook), Mackie a partagé la réaction de son fils à la scène finale de Avengers: Fin de partie qui a révélé que son personnage deviendrait Captain America. Mackie a dit qu’il était d’abord déçu, expliquant: “Le film se termine et mon fils dit:” Papa, “je vais” Quoi de neuf? “Il dit:” Êtes-vous, êtes-vous Captain America? “J’ai dit que je pense que oui! “Cool.” Comme ça? C’est tout hein? C’est tout ce que je reçois? ” Cependant, Mackie a ensuite partagé la réaction plus émotionnelle de son fils une fois la nouvelle tombée:

Une semaine plus tard, il m’appelle brailler et il me dit: «Papa, tu es Captain America. C’est comme ouais mec. Donc, il me dit simplement: «Je ne savais tout simplement pas, c’est tellement incroyable. Je suis tellement fier de toi. “Alors, je commence à pleurer … C’est drôle, en tant que parent, tu fais tellement et tout ce que tu veux c’est l’approbation de tes enfants. Comme personne d’autre n’a d’importance, je me fiche de ce que disent les autres sur Internet. Mon fils a dit que c’était cool, donc c’est cool.

En tant que Captain America de phase 4, le personnage de Mackie aura probablement un impact majeur sur le MCU dans les années à venir. Cela est particulièrement probable compte tenu du rôle que les spectacles Marvel Disney + devraient jouer dans les films. Les deux seront liés, certains personnages introduits sur Disney + devant également apparaître dans le côté film du MCU. D’autres, comme Falcon et Winter Solider de Sebastian Stan, sont déjà apparus dans les films mais, espérons-le, attireront plus de téléspectateurs vers le service de streaming avec leurs émissions. Une approche similaire est adoptée avec WandaVision et Loki, qui comprendront Elizabeth Olsen, Paul Bettany et Tom Hiddleston.

Jouer un super-héros entraîne souvent un grand moment entre un acteur et son enfant. Dans ce cas, il n’est pas surprenant qu’entendre son père jouer à Captain America était un gros problème pour le fils de Mackie. Mackie a parlé dans le passé de l’importance d’être choisi comme homme noir, le qualifiant de «monumental» et «sans précédent». L’importance de cela n’a clairement pas été perdue pour le fils de Mackie et, espérons-le, ne sera pas perdue pour les téléspectateurs lors de leur départ. Le faucon et le soldat d’hiver lors de sa première en août.

Plus: Les spectacles Disney + de Marvel peuvent cacher un super-héros secret MCU

Source: Vanity Fair (via ComicBook)

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020)Date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020)Date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)Date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021)Date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021)Date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021)Date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022)Date de sortie: 06 mai 2022

Le bébé Yoda Animatronic créé par l’ancien Mythbuster est incroyablement réaliste

A propos de l’auteur

Rebecca VanAcker est rédactrice et rédactrice en chef du soir à .. Elle aime couvrir tout ce qui concerne les super-héros, en particulier Marvel et Arrowverse. Dans le passé, elle a écrit des récapitulations télévisées pour Screen Picks et des critiques pour Yahoo TV UK. Bien que Rebecca aime les films et autres formes de narration, la télévision est sa véritable passion, ayant écrit à ce sujet depuis 2014. Elle aime particulièrement les émissions dirigées par des femmes comme Parks and Recreation, Jane the Virgin et Fleabag.

Diplômée de la Michigan State University, Rebecca a obtenu son certificat d’enseignement avant de tomber amoureuse de l’écriture et de l’industrie du divertissement. Elle a un B.A. en anglais, et son amour de longue date pour la lecture l’a suivie jusqu’à l’âge adulte. Bien qu’elle aime découvrir de nouveaux livres, elle est probablement en train de relire Harry Potter pour la millionième fois. Ses autres passe-temps incluent la cuisson, tout ce qui est Disney et l’exploration avec son chien, Beckett.

Vous pouvez suivre Rebecca sur Twitter @BecksVanAcker, ou la contacter directement à rvanacker23 (at) gmail (dot) com.

En savoir plus sur Rebecca VanAcker