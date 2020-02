Apprenez à connaître Amandla Crichlow! – HITC

L’acteur prouve une fois de plus qu’il est l’un des travaux les plus passionnants d’aujourd’hui.

Beaucoup se demandent si Daniel Kaluuya a une petite amie après l’avoir vu revenir aux écrans de Queen & Slim.

L’acteur anglais de 30 ans est un talent sensationnel qui continue de livrer une grande performance après l’autre. Selon IMDb, il est apparu pour la première fois dans le film Shoot the Messenger de 2006, et a joué dans d’autres projets tels que le film de 2008 Cass et la série populaire Silent Witness.

Beaucoup lui ont été présentés à travers son rôle de Posh Kenneth on Skins, mais il est surtout connu comme acteur de cinéma, ayant joué dans des rôles comme Welcome to the Punch (il a joué Juka Ogadowa), Kick-Ass 2 (Black Death), Sicario (Reggie Wayne), Black Panther (W’Kabi) et Widows (Jatemme Manning).

Son tour de star, d’autre part, est sans doute venu dans la masterclass d’horreur de Jordan Peele en 2017, Get Out, qui lui a valu une nomination au meilleur acteur aux Oscars – et à juste titre.

Le public afflue actuellement pour voir Queen & Slim de Melina Matsoukas, racontant l’histoire fascinante de vies bouleversées après une première date en spirale dans une chasse à l’homme. Daniel et Jodie Turner-Smith possèdent une chimie étonnante dans les deux rôles principaux, mais qui est sa petite amie dans la vraie vie?

Daniel Kaluuya assiste à la première britannique «Queen & Slim» au Rich Mix Cinema le 28 janvier 2020 à Londres, en Angleterre.

Rumeurs de la petite amie de Daniel Kaluuya

La plupart pensent que la petite amie de l’acteur est Amandla Crichlow.

Comme le souligne Oprah Magazine, ils forment un couple non confirmé, mais ils sont vus lors de cérémonies de remise de prix et d’événements depuis un certain temps (voir tweet ci-dessous).

Daniel n’a jamais explicitement mentionné qu’ils sont copains et copines dans les interviews, mais les fans soupçonnent qu’ils favorisent simplement leur vie privée.

Glamour Fame note que les rumeurs ont circulé après leur passage ensemble aux MTV Movie & TV Awards en mai 2017. Ce n’est pas tout, cependant, car elle l’a également accompagné aux Golden Globes 2018, aux Academy Awards, aux SAG Awards, aux NAACP Awards et aussi la première de Black Panther.

Donc, ce n’est pas comme si les idées de leur relation étaient injustifiées. Parfois, une image peut dire mille mots…

Apprenez à connaître Amandla Crichlow

Elle a travaillé comme actrice, apparaissant pour la première fois sur les écrans de Prime Suspect 7: The Final Act (elle a joué Gloria) en 2006. Après cela, elle a joué dans Holby City (Sue Chen), The Bill (Alisha Danniels) et deux courts métrages , le dernier crédité sur IMDb étant anonyme en 2012.

Cependant, Oprah Magazine reconnaît qu’elle est désormais largement connue en tant que productrice, travaillant pour des sociétés telles que Framestore et Tiger Aspect. Vous pouvez consulter son LinkedIn ici.

Ils comprennent également qu’elle travaille sur un film Barney & Friends en direct avec Daniel et d’autres… nous sommes certainement intrigués par celui-ci!

Quant à sa famille, il convient d’ajouter qu’elle est la sœur de l’actrice Lenora Crichlow, que certains connaîtront grâce à Black Mirror et Being Human. Leur père est le célèbre activiste noir Frank Crichlow.

Amandla Crichlow est-elle sur Instagram?

Oui, Amandla Crichlow est sur Instagram, mais il y a un hic…

C’est en privé!

Vous pouvez la retrouver sur @amandlacrich; elle compte actuellement 142 abonnés. Cependant, même si elle acceptait votre demande de suivi, il n’y aurait pas grand-chose à voir de toute façon. Elle n’a littéralement aucun message!

