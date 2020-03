Apprenez à connaître Grace VanderWaal – Instagram, l’âge et la carrière explorés! – HITC

Avec Stargirl arrivant sur Disney +, beaucoup découvrent les talents remarquables de Grace VanderWaal.

Avec tout ce qui se passe, au moins il y a de bonnes nouvelles…

Disney + a enfin atteint le Royaume-Uni! Le service de streaming est très attendu pour ce qui ressemble à une vie, mais les abonnés désireux sont désormais invités à découvrir tout ce que le service a à offrir.

Il y a une multitude de divertissements à plonger, que vous soyez dans l’animation, Marvel, Star Wars et plus encore.

De toute évidence, il y a de nombreux joyaux célèbres là-bas que le public a vu d’innombrables fois mais ne peut tout simplement pas résister à une nouvelle visite, alors que, d’autre part, ce sont les nouveaux titres qui font de Disney + un investissement si valable.

Un de ces titres est Stargirl, qui est sorti initialement en mars 2020. Réalisé par Julia Hart, ce charmant film raconte l’histoire d’un jeune garçon qui devient fasciné par une mystérieuse étudiante nommée Stargirl.

Il a été bien reçu jusqu’à présent et avec de plus en plus de flocons pour le voir, cela vaut certainement la peine de mettre en lumière l’une de ses étoiles centrales…

Stargirl: Rencontrez Grace VanderWaal

Le personnage de Stargirl Caraway est joué par Grace VanderWaal, 16 ans.

Elle est avant tout connue comme un auteur-compositeur-interprète américain et a commencé tôt à télécharger des couvertures et des chansons originales sur YouTube. Tout était en avance à partir de là, car elle a rapidement remporté la onzième saison de NBC ’America’s Got Talent à l’âge de 12 ans!

Son premier EP – intitulé Perfectly Imperfect – est sorti quelques mois plus tard en décembre, suivi de son premier album studio – Just the Beginning – en novembre 2017.

Comme l’a souligné IMDb, Stargirl a fourni son rôle d’évasion, avec des apparitions précédentes à l’écran dans des clips musicaux et comme elle-même dans une série d’émissions de chat et ainsi de suite.

Grace VanderWaal parle de Stargirl

Selon The List, elle a dit du projet: «Cette opportunité était définitivement une surprise. C’est juste arrivé. Mais maintenant que le film est sorti et que tous mes nerfs ont disparu, je suis tellement content de ma décision. J’adore ça… Je pense que la plus grande chose qui m’a attirée vers le film a été la réalisatrice, Julia Hart. »

Elle précise: «J’étais très, très incertaine à ce sujet, et elle a pris le temps de me parler, ce qui était incroyablement doux. Elle avait juste la meilleure énergie. Au moment où j’ai commencé à lui parler, je savais juste que c’était peut-être quelque chose que je voulais faire. »

Ses talents musicaux sont mis à l’honneur dans le film, mais pour en écouter plus, vous pouvez vous diriger directement vers Spotify; elle compte actuellement 2 570 755 auditeurs mensuels.

Grace VanderWaal assiste à la première de «Stargirl» de Disney + le 10 mars 2020 à Hollywood, en Californie.

Suivez Grace VanderWaal sur Instagram

Si vous êtes fan du travail musical et scénaristique de Grace VanderWaal, cela vaut vraiment la peine de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @gracevanderwaal. Il existe une poignée de publications liées à Stargirl à parcourir, ainsi qu’une gamme de clichés glamour et artistiques.

De même, vous pouvez la suivre sur Twitter à @GraceVanderWaal.

Si vous ne l’avez pas encore vérifié, assurez-vous de regarder Stargirl en streaming maintenant sur Disney +.

