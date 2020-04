Après «Artemis Fowl», plus de films arriveront à Disney +

Après que Disney ait décidé de déplacer la sortie du film de Kenneth Branagh “ Artemis Fowl ” sur sa plate-forme Disney +, le PDG du studio, Bob Iger, a confirmé qu’à l’avenir, il pourrait renoncer à de nouveaux cinémas pour les lancer directement sur le service de streaming. . Cependant, la décision dépendra de la situation dans le monde dans les prochains mois avec la pandémie.

Iger a également voulu préciser que ces films ne seront en aucun cas les grandes productions du studio telles que ‘Muln’ ou ‘Black Widow’, dont les sorties de films ont déjà été reportées à juillet et novembre respectivement. Parmi les films qui pourraient facilement entrer dans la courte liste de candidats pour aller directement à Disney +, on peut citer «The New Mutants» (de Fox), «Soul» (de Pixar), «The One and Only Ivan», «Everybody’s Talking About». Jamie ‘et’ Raya et le dernier dragon ‘.

“Il y a des projets que nous avons décidé de porter à Disney +”, a déclaré Iger. “Nous en avons déjà annoncé un, celui d’Artemis Fowl, un film qui aurait été sorti en salles. D’autres nous avons simplement retardé, et il y a aussi des cas dans lesquels nous avons avancé son arrivée à Disney +. Frozen 2 était l’un d’entre eux, mais Onward en est peut-être le meilleur exemple. Il a passé une période de deux semaines à la carte et s’est ensuite retrouvé chez Disney +. “

Comme nous l’avons annoncé, Disney n’est pas le seul studio à avoir décidé d’avancer ses sorties en VOD en raison de la situation actuelle avec la pandémie COVID-19. Il s’agit notamment de ‘The Hunt’ et ‘The Invisible Man’ de Blumhouse, ‘Birds of Prey’ de Warner Bros., ‘Bloodshot’ de Sony, ‘I Still Believe’ de Lionsgate, ‘Trolls 2 – World Tour’ de Universal et ‘The Call of the Wild’ de 20th Century Studios, bien que certains d’entre eux ne soient actuellement disponibles qu’aux États-Unis.

Par ailleurs, Disney + a déjà franchi la barre des 50 millions d’abonnés dans le monde …