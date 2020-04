Après ‘Bloodshot’, David S. F. Wilson dirigera l’adaptation de ‘Influx’

Selon le rapport de Deadline, après avoir fait ses débuts dans le sens de l’adaptation de la bande dessinée de Valiant Comics, “ Bloodshot ”, le réalisateur David S.F. Wilson continuera sa relation avec Sony pour reprendre l’adaptation du roman de science-fiction de Daniel Suarez,«Influx».

Publié en 2014, le roman se déroule dans un cadre futuriste et se concentre sur un physicien des particules qui perfectionne une invention qui a changé le monde. Lorsque son laboratoire a été attaqué par des terroristes, il a été saisi par un service gouvernemental clandestin qui l’a emprisonné et torturé après que le physicien ait refusé de travailler pour eux. Il doit ensuite s’échapper de prison et découvrir les intentions du gouvernement de sauver le monde.

Sony a récemment acquis les droits de ce roman lauréat du prix Prometheus et il y a des années déjà avait tenté une adaptation aux mains de Fox.Zak Olkewicz a écrit le script, avec Todd Black, Steve Tisch, Jason Blumenthal et Tony Shaw d’Escape Artists en tant que producteurs.

Wilson lui-même a montré sur Twitter son émotion avec ce nouveau projet qui portera enfin sur grand écran.

INFLUX. Le rêve devient réalité. Je veux adapter ce livre depuis le moment où je l’ai lu, il y a six ans maintenant, juste au moment où j’ai rencontré @itsDanielSuarez – merci @ chr1sa. Beyond est ravi d’être de retour chez @SonyPictures avec @ZOlkewicz & @EAfilms

