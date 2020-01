Aquaman aura une nouvelle série animée sur HBO Max

Selon de nouvelles rumeurs, il semble que Warner et DC Comics Ils ont un plan en main. De cette façon, on dit que Aquaman il deviendra un sérieux animé pour HBO Max.



Selon les derniers mouvements de Warner et DC Comics, il semble que de nouveaux projets arrivent. En raison du succès de Aquaman, le film avec Jason Momoa, la franchise deviendra une série animée pour HBO Max.

“Cette propriété de DC est un favori des fans, riche en personnages familiers et en histoires dynamiques”, a déclaré Sarah Aubrey, directrice du contenu original chez HBO Max, pour Variety. “Après le grand blockbuster de Warner Bros Pictures, nous sommes sûrs que Aquaman: King of Atlantis sera un ajout passionnant à notre liste déjà solide de programmes pour enfants et familles“.

Comme commenté, la série se concentrera sur Aquaman et sa relation et sa confrontation avec «des habitants de surface sans scrupules, de plus grands maux au-delà du temps et son propre demi-frère qui veut le renverser. Aquaman devra prouver que lui, et seulement lui, est le vrai chef de l’Atlantide. »

HBO Max élargit son catalogue

Après avoir donné le feu vert à Strange Adventures et Green Lantern Corps, HBO Max Il obtient sa dernière acquisition qui s’ajoute à son catalogue juteux. James Wan (réalisateur d’Aquaman) sera producteur exécutif de la série animée et, Victor Courtright et Marly Halpern-Graser Ils seront les showrunners de l’émission.

Pour le moment, on ne sait pas si Jason Momoa Donnera la voix au personnage. Mais cela ne serait pas improbable si l’on tient compte de la bonne relation que l’acteur entretient avec Warner.

D’autre part, DC Comics et Warner préparent également la deuxième partie de Aquaman, qui devrait être un film bien meilleur et plus réfléchi que le premier. Bien sûr, de nombreux téléspectateurs ont commencé à collecter des signatures afin que Amber a entendu Ne faites pas partie de cette nouvelle livraison.

