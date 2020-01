‘Aquaman’ aura une série animée – Le septième art

Comme le rapporte Variety, HBO Max a commandé le développement d’une série animée en trois parties basée sur le film à succès James Wan de 2018, “ Aquaman ”. Sera producteur exécutif de la série à titrer «Aquaman: roi d’Atlantide» et se concentrer sur les tentatives du héros pour gouverner le royaume sous-marin de l’Atlantide.

“Cette propriété de DC est un favori des fans, riche en personnages familiers et en histoires dynamiques”, a déclaré Sarah Aubrey, directrice du contenu original pour HBO Max. “Après le succès au box-office du film Warner Bros. Pictures, nous sommes sûrs que” Aquaman: King of Atlantis “sera un ajout passionnant à notre liste déjà solide de programmes pour enfants et familles.”

Selon le médium, la série se concentrera sur Aquaman tout en traitant des habitants de surface sans scrupules, des maux majeurs au-delà du temps et de la tentative de le renverser de son propre frère. Avec ses deux conseillers royaux: Vulko, l’érudit et Mera, la princesse guerrière qui contrôle l’eau, Aquaman doit être à la hauteur des circonstances et prouver à ses sujets qu’il est le seul vrai souverain de l’Atlantide.

Il s’agit du dernier projet DC qui arrive à HBO Max après «Strange Adventures» et «Green Lantern Corps», tous deux avec la production exécutive de Greg Berlanti. L’article ne précise pas si Jason Momoa ou certains des acteurs qui apparaissent dans le film prêteront leur voix à la nouvelle série.

Victor Courtright et Marly Halpern-Graser agiront en tant que showrunners et co-producteurs exécutifs de cette série basée sur le personnage créé par Mort Weisinger et Paul Norris. Pour sa part, Wan a produit le projet sous son label Atomic Monster, en collaboration avec Michael Clear, Rob Hackett et Sam Register. Le tout avec le soutien de Warner Bros. Animation.