Ariana Grande intéressée à jouer dans le remake d’Hercule

Le film d’animation d’Hercules aura un remake en action réelle un jour et il semble qu’Ariana Grande veuille jouer Megara.

Disney mise beaucoup sur la refonte de ses classiques d’animation en une version live action. Pour l’instant il est déjà sorti Maléfique, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion et Dumbomais aussi bientôt il arrivera Mulan et ils roulent La petite Sirène (arrêté par Coronavirus). Vous avez donc probablement Hercules aura son film un jour et la chanteuse et actrice Ariana Grande Elle semble s’intéresser au personnage féminin.

Ariana Grande pourrait être une excellente option pour Megara. De toute évidence, sa voix rendrait les numéros musicaux plus percutants, et le film Hercules aurait une grande star avec des millions de jeunes adeptes à travers le monde.

Quel était le film original?

Le dieu des enfers Hadès est envieux des autres dieux de l’Olympe, en particulier Zeus et son fils nouveau-né Hercule. Il envoie donc ses deux serviteurs tuer le bébé. Pour cela, ils lui donnent une potion qui le transformera en humain et à ce moment ils pourront mettre fin à sa vie. Mais ils sont interrompus et ne peuvent pas vous donner tout le poison. Ce qui le fait rester mortel mais avec la force d’un Dieu. Au début, il ne s’adapte pas à la vie avec les autres, jusqu’à ce que Zeus lui-même lui raconte sa véritable origine. À partir de ce moment, il apprend que pour redevenir un Dieu, il devra démontrer sa valeur. Après un entraînement intensif, il commence à faire face à de grands dangers, notamment sauver Olympus des Titans et sauver sa bien-aimée de la mort. Il peut actuellement être vu sur Disney +.

Pensez-vous qu’Ariana Grande serait une bonne option pour jouer à Megara? Quel jeune acteur pourrait donner vie à Hercules? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous dans la section opinion.