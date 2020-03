Arnold Schwarzenegger exhorte les fans à rester à l’intérieur pendant la pandémie de COVID-19

Arnold Schwarzenegger essaie de s’assurer que les fans font leur part pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus pendant la pandémie actuelle. La star de cinéma et ancien gouverneur de Californie a publié une nouvelle vidéo sur son compte Instagram (oui, The Terminator a un compte Instagram) dans laquelle il est entouré de son mini-poney et de son âne et dit aux fans de s’auto-isoler afin de supprimer la propagation du virus.

La vidéo est sous-titrée: «Restez à la maison. Restez à la maison autant que possible. Écoutez les experts, ignorez les crétins. Nous réussirons ensemble. »

Jusqu’ici, le coronavirus a tué plus de 100 personnes aux États-Unis et infecté 5 800 personnes. D’autres pays sont bien plus avancés dans les stades de l’infection avec un total mondial de 198 422 jusqu’à présent par Worldomètres et 7 987 décès.