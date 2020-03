Arnold Schwarzenegger revient dans la saga Predator

Partager

Après 33 ans de la première du film Predator, l’acteur Arnold Schwarzenegger révèle qu’il prêtera sa voix à un jeu vidéo de la saga.

Les fans de Arnold schwarzenegger ils savent que l’un de leurs meilleurs rôles dans les films d’action des années 80 est le plus grand Alan “Dutch” Schaeferde Predator (1987). Il était le chef d’une équipe militaire d’élite envoyée en mission de sauvetage au Guatemala, et l’un des rares personnages du film à survivre à une embuscade mortelle par un chasseur d’extraterrestres qualifié. Bien que le personnage soit référencé dans des romans et des bandes dessinées ultérieurs, l’acteur lui-même a refusé d’apparaître dans la suite de 1990. Il n’était également pas disponible pour faire une apparition sur les croisements. Alien Vs Predator. Il n’est pas non plus intervenu dans les deux derniers films qu’au lieu de revitaliser la saga, coulé un peu plus profondément.

Lors d’un récent événement, il a mentionné avoir vu le dernier film avec sa petite amie actuelle, ce qui a ajouté à sa nostalgie pour la franchise Predator. “Une semaine plus tard, on m’a demandé de faire une voix off pour un jeu vidéo qui sortait sur Predator”, a ajouté Arnold. “Donc c’était génial d’avoir à nouveau cet état d’esprit pour faire la voix off.”

On ne sait toujours pas si cela signifie qu’il prêtera sa voix au prochain Predator: Hunting Grounds ou à un nouveau jeu.

Malgré ses critiques virulentes de la violence dans les jeux vidéo pendant son mandat de gouverneur de Californie, l’image de Arnold schwarzenegger Il a été utilisé dans divers titres basés sur ses films et a même été présenté dans des publicités pour le jeu mobile de 2015, Mobile Strike. Cependant, il prête rarement sa voix à l’un de ces jeux.

Écoutez-le Alan “Dutch” Schaefer dans un jeu de Predator Ce sera certainement un plaisir pour les fans de la saga et des films d’action des années 80 en général. Depuis 33 ans, il sera intéressant d’entendre à nouveau ce héros d’action qui a tué un puissant étranger de ses propres mains.

