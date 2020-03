Arnold Schwarzenegger veut que les enfants en rupture de printemps restent à la maison et évitent le coronavirus

Arnold Schwarzenegger a pris sur lui d’éduquer les gens sur le nouveau coronavirus, avec une deuxième vidéo exhortant les gens à rester à la maison. Le Terminator a partagé une nouvelle vidéo de son jacuzzi (avec un cigare, bien sûr) dans laquelle il envoie un message aux enfants en route pour le plaisir de la plage pendant les vacances de printemps, soulignant qu’il s’agit d’un facteur de risque principal pour contracter le virus.

«Ici, je suis chez moi, prenant un jacuzzi, fumant un peu de stogie», commence Schwarzenegger. «Je viens de terminer une balade à vélo et un peu d’entraînement et je continue, vous savez, à rester à la maison, loin de la foule et loin de l’extérieur.»

Il a poursuivi: “La raison pour laquelle je dis cela, c’est parce que je vois toujours des photos et des vidéos de personnes assises dans des cafés à l’extérieur du monde entier, qui passent un bon moment et traînent dans la foule. Ce n’est pas sage, car c’est ainsi que vous pouvez contracter le virus. C’est ainsi que vous l’obtenez, contactez d’autres personnes. Alors restez loin de la foule, évitez d’être dans les restaurants et les cafés en plein air. Surtout maintenant que c’est le printemps, les enfants plus âgés vont à la plage, célèbrent et boivent et tout ça. Ce n’est pas une bonne idée. Alors restez loin de la foule, rentrez chez vous, et alors nous pourrons surmonter tout ce problème, tout ce virus en un rien de temps. Mais vous devez aller suivre ces ordres. N’oubliez pas: restez à la maison, n’allez pas à la foule. “

Il le termine avec un classique de Jingle All The Way: “Mettez ce cookie!”

Mais sérieusement, les gens: écoutez les conseils. Cela sauvera des vies.

Rester. À. Accueil. Cela signifie que vous aussi, les brise-ressorts. pic.twitter.com/jUOgjLaOGN

– Arnold (@Schwarzenegger) 18 mars 2020