ARRAY d’Ava DuVernay comptera plus de 50 cinéastes dans Tweet-A-Thon, ARRAY FILM FELLOWSHIP le 30 avril – Blackfilm

Le collectif artistique Ava DuVernay ARRAY présentera son quatrième tweet-a-thon de cinéaste d’une journée, ARRAY FILM FELLOWSHIP, le jeudi 30 avril à 9 h 00 HNP. Pendant plus de dix heures, l’événement de prise de contrôle sur Twitter réunira plus de 50 réalisateurs pour partager des informations sur leur métier et leurs derniers projets, répondre aux questions des cinéphiles et encourager les gens à rester chez eux pour la sécurité publique. La conversation utilisera le hashtag dédié #ARRAYNow.

NeL’un des événements emblématiques des réseaux sociaux d’ARRAY depuis 2015, l’itération 2020 mettra en vedette une variété de cinéastes qui sont des personnes de couleur et des femmes de toutes sortes, représentant de multiples genres et perspectives.

“La bourse ARRAY FILM est notre façon de susciter la communauté, la créativité et la conversation pendant que nous restons tous à la maison en ces temps sans précédent”, a déclaré la fondatrice d’ARRAY, Ava DuVernay. «Avec le soutien et l’enthousiasme de nos amis sur Twitter, ainsi que des dizaines de mes collègues cinéastes, nous espérons que l’événement apportera consolation et

solidarité à ceux qui nous rejoignent. »

 “Nous sommes honorés d’accueillir le quatrième tweet-a-thon de la réalisatrice annuelle d’ARRAY et de nous associer à la brillante Ava DuVernay et à sa merveilleuse et créative équipe” a déclaré Lara Cohen, responsable des solutions partenaires mondiales sur Twitter. «Mettre en évidence des voix et connecter des artistes à leur public avec des conversations est au cœur de Twitter, et cela n’a jamais été aussi important. Ce sera une journée magique pour #FilmTwitter!

Plus de trois douzaines de metteurs en scène y participeront, notamment:

Gagnants / nominés aux Oscars: Guillermo del Toro (La forme de l’eau), Liz Garbus (Quoi qu’il arrive, Miss Simone), Matthew Cherry (Hair Love), Roger Ross Williams (Life, Animated), Yance Ford (Strong Island), Ava DuVernay (13th).

Changeurs de jeu: Jon Chu (Crazy Rich Asians), Patty Jenkins (Wonder Woman), Malcolm D. Lee (Girls Trip), Jill Soloway (Afternoon Delight), Alma Har’el (Honey Boy) George Tillman (The Hate U Give).



Anciens combattants: Julie Dash (Filles de la poussière), Patricia Cardoso (Les vraies femmes ont des courbes), Michael Schultz (Cooley High), Bill Duke (A Rage in Harlem), Ernest Dickerson (Juice), Mira Nair (Mississippi Masala), Robert Townsend ( The Five Heartbeats), Chris Eyre (Signaux de fumée).



Nouvelle garde: Victoria Mahoney (Star Wars: The Rise of Skywalker); Nia DaCosta (Candyman), Blitz Bazawule (The Enterrement de Kojo), JD Dillard (Sleight), Diane Paragas (Yellow Rose), Nisha Ganatra (Late Night), Tayarisha Poe (Sela and the Spades), Prentice Penny (Uncorked), Phillip Youmans (Canne ardente).