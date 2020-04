Array lance une initiative de 250 000 $ pour soutenir les organismes artistiques centrant les personnes de couleur et les femmes – Blackfilm

LA FONDATION À BUT NON LUCRATIF D’AVA DuVERNAY LANCE UNE INITIATIVE DE 250 000 $ POUR SOUTENIR LES ORGANISMES ARTISTIQUES CENTRANT SUR LES GENS DE COULEUR ET LES FEMMES DE TOUS TYPES

SUBVENTIONS DE RÉSEAU

Les récipiendaires de subventions comprennent des festivals de films et des séries de projections indépendants appartenant à la crise de la santé de COVID-19

La fondation sans but lucratif Ava DuVernay, ARRAY Alliance, a lancé une initiative de financement de 250 000 $, ARRAY GRANTS, pour des organisations et des individus dédiés au changement narratif par des personnes de couleur et des femmes de toutes sortes.

ARRAY Grants reconnaît les festivals de films régionaux et les séries de projections, ainsi que les défenseurs des arts, les cinéastes, les créateurs et les journalistes. Le but des subventions ARRAY est de fournir un soutien financier vital aux entités locales qui servent de catalyseur culturel pour le changement narratif.

Crédit photo: ARRAY

Des subventions ARRAY sans restriction de 10 000 $ ont été accordées aux 14 lauréats suivants qui desservent les communautés cinématographiques afro-américaine, latino-américaine, asiatique-américaine, amérindienne, multiethnique et centrée sur les femmes: BronzeLens Film Festival, Cine Latino Film Festival, IllumiNative, Sankofa Film Society, Gary International Black Film Festival, UrbanWorld Festival, Cinema Sala, Lumbee Film Festival, Indigenous Film Festival, Black Femme Supremacy Film Festival, Visual Communications, ImageNation, Cinema Detroit and the Houston Museum of African American Culture. Des subventions ARRAY supplémentaires ont également été remises à la Sarah Jones Film Foundation et à Wilson Morales de BlackFilm.com.

Outre son soutien financier, ARRAY a convoqué 14 boursiers pour son sommet inaugural de renforcement des compétences, ARRAY Ascend, à la School of Arts de l’Université de Caroline du Nord. ARRAY a également accordé des subventions de consultation et a commandé Bridge Philanthropy pour fournir un mentorat stratégique continu répondant aux besoins les plus urgents des organisations.

«L’établissement des subventions ARRAY renforce la mission d’ARRAY de soutenir les défenseurs des arts à travers le pays qui sont des besoins culturels dans leurs communautés. Avec plus de contenu créé par des créateurs de couleurs et de femmes, il est essentiel de soutenir les organisations qui nourrissent et nourrissent ces voix », dit Regina Miller,

Directeur exécutif d’ARRAY Alliance. “Au cours des dernières semaines, nous avons tous acquis une nouvelle appréciation de la valeur de la connexion humaine et du simple confort d’être ensemble, de partager des histoires, dans un endroit qui se sent en sécurité et accueillant. Chaque communauté le mérite. »

«L’impact majeur de la subvention est que nous sommes en mesure de survivre sans fermeture définitive en raison de la pandémie de COVID-19», a déclaré Paula Guthat, co-fondatrice, Cinema Detroit. «Nous nous engageons à garder l’expérience cinématographique accessible au plus grand nombre de personnes possible dans notre communauté. Cependant, contrairement à de nombreux autres organismes artistiques, nous n’avons pas de réserves financières. Je n’aurais jamais su comment trouver des sources de financement sans le conseil fourni avec le soutien financier des subventions ARRAY. Nous n’avons pratiquement aucune expérience de la navigation dans le monde des organisations à but non lucratif, mais maintenant Cinema Detroit a une chance de survivre. »

Les bénéficiaires sont déterminés uniquement par nomination. Un comité indépendant composé de leaders des secteurs philanthropique, du divertissement et académique s’appuie sur son expertise et ses réseaux pour identifier des candidats extraordinaires.