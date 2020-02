ARRAY reprend Justine de Stephanie Turner avec Glynn Turman, Darby Stanchfield et Daisy Prescott – Blackfilm

ARRAY Releasing annonce l’acquisition du drame familial intime, JUSTINE, pour une sortie numérique. Réalisé, écrit et avec Stephanie Turner, JUSTINE co-stars acteur vétéran acclamé et gagnant Emmy Glynn Turman (Reine Sugar, comment s’en tirer avec le meurtre) Darby Stanchfield (Scandale, Locke & Key), Josh Stamberg (L’Affaire) et Daisy Prescott comme “Justine”. L’annonce a été faite par le fondateur d’ARRAY Ava DuVernay.

JUSTINE raconte la période turbulente de chagrin de Lisa Wade (Turner), une épouse et mère de deux enfants dont le bonheur est tragiquement perturbé lorsque son mari militaire est tué. Consommée de deuil alors que tous les aspects de sa vie s’effondrent, les relations difficiles de Lisa avec son beau-père dévasté (Turman) et la fougueuse Justine (Daisy Prescott) de 8 ans, qu’elle aime comme nounou, la motivent. doit commencer un voyage ascendant vers elle-même.

JUSTINE est produit par Angie Edgar, Louise Shore, Stephanie Turner et exécutif produit par Glynn Turman.

ARRAY Releasing distribuera JUSTINE numériquement sur Netflix à partir du vendredi 13 mars pour célébrer le Mois de l’histoire des femmes. Le film sera disponible sur le streamer aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

“Les débuts de réalisateur de Stephanie Turner présentent des performances authentiques d’un casting talentueux habilité à dépeindre la gamme d’émotions au cœur du cœur émotionnel du film – le chagrin et la joie”, a déclaré le président d’ARRAY, Tilane Jones. «L’exploration par Stephanie du rôle des femmes en tant que gardiennes et nourrices tout en essayant de prendre soin d’elles-mêmes est rarement représentée. Nous sommes fiers d’amplifier cette nouvelle voix passionnante au cinéma. “

L’accord a été négocié par Gordon Bobb de Del, Shaw, Moonves, Tanaka, Finkelstein & Lezcano pour ARRAY et Noel Lohr de LHR Law a géré les négociations au nom de Turner.

JUSTINE marque la troisième sortie de 2020 pour ARRAY Releasing, qui avait auparavant distribué ses premières docuseries THEY’VE GOTTA HAVE US du cinéaste Simon Frederick en février et le long métrage primé JEZEBEL de l’auteur / réalisateur / actrice Numa Perrier en janvier. Parmi les dernières sorties récentes, citons le candidat aux Gotham and Spirit Awards et le triple vainqueur du Tribeca Film Festival BURNING CANE de Phillip Youmans; long métrage primé LE CORPS SE SOUVIENT QUAND LE MONDE A ÉTÉ OUVERT écrit et réalisé par Elle-Máijá Tailfeathers et Kathleen Hepburn; les débuts de réalisateur acclamés par la critique de Samuel Bazawule L’ENTERREMENT DE KOJO; et la sélection officielle du festival du film de Sundance MERATA par Hepi Mita.