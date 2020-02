Arrêtez d’écouter Alexa avec le bracelet de brouillage du microphone

Inquiet AmazonAlexa ou d’autres appareils intelligents écoutent-ils plus que nécessaire? Alors ce bracelet à ultrasons pourrait être la réponse. Les haut-parleurs intelligents, tels que la gamme Echo d’Amazon, ont récemment fait l’objet de critiques accrues pour leur approche toujours à l’écoute, et même certains se demandent si la technologie en vaut la peine?

Les haut-parleurs intelligents sont une excellente solution pour de nombreuses personnes car ils offrent un moyen d’écouter vos chansons préférées couplé à un assistant virtuel qui peut faire des choses pour vous, y compris le contrôle d’autres produits de maison intelligente. Le problème est que ces appareils doivent écouter pour savoir quand l’utilisateur veut qu’ils fassent quelque chose et cela a soulevé de nombreuses critiques sur le fonctionnement de ces appareils, l’audio qu’ils enregistrent et ce qui arrive à ces données. La confidentialité s’est révélée non seulement un problème pour Amazon et Alexa, mais aussi pour Apple, Facebook, Google, Microsoft et toute autre entreprise qui fabrique un appareil ou une application capable d’enregistrer.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: les collèges accusés d’espionnage via des applications pour smartphone effrayantes

Des chercheurs de l’Université de Chicago ont maintenant développé un prototype de bracelet qui peut empêcher Alexa d’écouter. Le bracelet le fait en émettant un signal ultrasonique qui profite d’un exploit de microphone connu pour perturber l’enregistrement. Comme le signal est inaudible pour les humains, il n’y a pas de bruit notable émis par le bracelet, ce qui entraîne une expérience non seulement exempte de microphones, mais aussi de distractions. Ce n’est pas seulement Alexa qu’il bloque non plus, les chercheurs expliquant qu’il peut être utilisé pour bloquer tous les microphones à proximité, y compris dans les smartphones, les montres intelligentes et les assistants vocaux. Le bracelet a même pu bloquer le microphone de la caméra utilisé pour expliquer le fonctionnement du bracelet.

Un bracelet anti-Alexa Work In Progress

Bien sûr, la technologie présentée ici n’est pas très différente des brouilleurs de microphone commerciaux qui sont déjà en vente. Ce qui est différent, c’est la conception et cela apporte des avantages supplémentaires. Par exemple, et en plus d’être prêts à garantir une protection sur place, les chercheurs expliquent que les mouvements naturels des mains que les gens ont tendance à faire aideront à garantir que tous les angles morts (qui auraient pu être manqués autrement) sont bloqués – ce qui rend le bracelet encore plus efficace que les solutions actuelles.

Inutile de dire que le produit présenté dans la vidéo n’est pas le bracelet le plus attrayant. Cependant, il s’agit simplement d’une preuve de concept et l’aspect le plus important à l’heure actuelle est que la technologie semble fonctionner. Une fois perfectionnée, et si une entreprise choisit de les vendre commercialement, on s’attendrait à ce que la technologie soit réduite à quelque chose de plus attrayant visuellement et gérable. En théorie, il pourrait même se retrouver dans une smartwatch pour la protection ultime d’Alexa, bien que le fait qu’il soit commercialisé dépendra probablement de l’investissement et s’il y a des problèmes juridiques entourant un appareil comme celui-ci.

Plus: êtes-vous surveillé? Comment repérer Airbnb, caméras cachées de chambre d’hôtel

Source: Université de Chicago

Hobbi: la nouvelle application de Facebook pourrait vaincre Pinterest

A propos de l’auteur

John écrit pour Internet depuis 2014 en mettant l’accent sur la ligne où la technologie rencontre l’industrie du cinéma et de la télévision. Vous avez peut-être lu certains de ses travaux précédents sous le nom de plume John Anon. John est un diplômé en psychologie d’Angleterre qui vit maintenant aux États-Unis.Avant de passer à l’écriture en ligne, John a travaillé dans l’industrie du transport aérien en tant que réviseur de compagnies aériennes. Après avoir déménagé aux États-Unis, les avis de John sont passés des compagnies aériennes aux smartphones, aux appareils de streaming et aux services liés à la télévision.

John aime maintenant le fait de pouvoir combiner deux de ses passe-temps préférés – la technologie et le cinéma. Les genres de films préférés de John se résument largement à l’horreur, à la science-fiction, au thriller et à presque tous les films avec une distribution d’ensemble. Pour une raison quelconque, en particulier ceux installés dans un avion, un train, un bateau ou tout autre endroit isolé qui se déplace également. Le meilleur endroit pour suivre John est sur Twitter.

En savoir plus sur John Finn