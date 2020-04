Arrow a un héritage qui dure 1 000 ans dans le futur

Nous connaissons de nouveaux détails sur l’avenir de DC Comics et il semble qu’Arrow soit toujours très important, même si beaucoup de temps s’est écoulé.

Attention! SPOILERS. Dans la bande dessinée Légion des super-héros # 5 de Brian Michael Bendis, Ryan Sook, Scott Godlewski, Wade Von Grawbadger, Jordie Bellaire et Dave Sharpe, le personnage appelé Brainiac 5 révèle que Flèche (Oliver Queen), a un héritage massif s’étendant sur 1 000 ans dans le futur.

Alors que Jon Kent s’installe au 31ème siècle (1000 ans après la continuité actuelle), de nouveaux mystères sont révélés, ainsi que l’impact durable de certains personnages. En fait, la série a déjà expliqué que la Terre avait été détruite puis reconstruite en une Nouvelle Terre artificielle. Il y a aussi une planète entière dédiée à Gotham City et personne ne sait ce qui est arrivé à Aquaman après que son puissant trident a été perdu à temps.

Legion of Super-Heroes # 5 révèle un nouveau détail sur un autre super-héros de DC: Oliver Queen.

Aussi connu sous le nom de Flèche verte. Contrairement à Arthur Curry, l’histoire de ce héros n’est pas du tout un mystère, en fait, il semble être quelqu’un de bien connu.

Au début de la bande dessinée Legion of Super-Heroes # 5, la super équipe cosmique protagoniste fait face à la police scientifique, qui menace de les arrêter. Cependant, un hologramme Brainiac 5 apparaît entre les deux forces et implore la police scientifique d’arrêter et de reconsidérer leurs ordres. Après tout, les deux sont du même côté et doivent unir leurs forces pour découvrir quelles circonstances les ont amenés à se faire face. Comme le dit Brainiac 5, c’est «quelque chose que nous devons étudier ensemble. Parce que, pour citer Sir Oliver Queen le onzième, sinon nous, alors qui?

Brainiac 5 utilise les mots de “Sir Oliver Queen onzième” pour calmer la police scientifique et cela fonctionne vraiment. La crise est évitée et les lecteurs apprennent quelque chose d’énorme sur l’héritage qu’Arrow laissera derrière lui. Pour les mille prochaines années, Oliver aura une lignée familiale qui gardera son nom. S’il y a, dans l’histoire, 11 Oliver Queens (au moins), alors il parle de l’impact du personnage sur l’histoire de DC Comics. De toute évidence, sa famille a jugé approprié de l’honorer pendant un millénaire.

En outre, il semble que le onzième Oliver Queen soit quelqu’un d’important et de respecté. Après tout, il est maintenant un «Seigneur» et, évidemment, quelqu’un capable de prononcer de grands discours pour inspirer les masses, quelque chose qui parle également de l’héritage de l’original.

Il sera intéressant de savoir si Légion des super-héros # 5 fait allusion à une grande lignée, même si Arrow n’a actuellement aucun enfant. Il a une relation avec Black Canary mais ils ne sont pas près d’avoir un enfant ensemble, à moins que quelque chose ne soit sur le point de changer dans leur vie très bientôt. Après tout, Batman et Catwoman attendront bientôt un enfant, ce qui pourrait toujours inspirer Oliver et Dinah à avoir le leur.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.