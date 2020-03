Arrow EP décrit les tentatives pour faire participer Justin Hartley de Smallville à l’émission

Dans une interview avec le podcast Fake Nerd (via ComicBook.com), le producteur exécutif d’Arrow Marc Guggenheim a parlé de ses tentatives pour faire apparaître Justin Hartley de Smallville, qui a joué Oliver Queen dans cette émission, dans la série CW.

Il a dit: “Je vais vous dire, Justin est quelqu’un que j’essaie de mettre sur Arrow depuis des années. J’ai envoyé la demande: «Pouvons-nous emprunter le costume aux archives?» Ils ont dit oui, mais ils ont dit oui avec beaucoup d’avertissements, dont le plus important est: «Personne ne peut le porter» et Je ne peux pas le salir. “Alors nous l’avons mis sur un mannequin, donc nous avons satisfait cette faille, et pour autant qu’il ne soit pas sale, espérons que quiconque aux archives nous l’ait fourni n’a jamais réellement vu cet épisode.”