Arrow revient pour la bataille la plus épique de tous les temps

La grande finale de Crise dans des terres infinies, le grand événement de la série de DC Comics et Flèche Ce sera la clé de la bataille finale.

L’acteur Stephen Amell, qui joue depuis si longtemps Flèche à la télévision, il a partagé la dernière bande-annonce pleine d’action pour l’événement croisé en cinq parties intitulé Crise dans des terres infinies.

Nous n’avons toujours pas beaucoup d’informations sur tout ce que la bataille épique nous apportera, mais les héros travaillent pour trouver un moyen d’échapper au Vanishing Point tout en cherchant simultanément un moyen de vaincre le Anti-moniteur (LaMonica Garrett).

L’épisode présentera également Oliver Queen (Stephen Amell) en tant que The Spectre, et se plonger dans le passé mystérieux du grand méchant de cet événement.

Synopsis de la grande finale:

Crisis in Infinite Lands: Quatrième partie. Arrow est devenue une autre algue, car il s’agit du Spectre, un être tout puissant. Pris au Vanishing Point, les héros cherchent un moyen de s’échapper. Tout se complique beaucoup par la disparition de The Flash (Grant Gustin). Cependant, l’espoir apparaît sous la forme d’Oliver Queen (Stephen Amell), qui révèle qu’il est devenu autre chose. Pendant ce temps, les histoires d’origine de The Monitor (LaMonica Garrett) et Anti-Monitor sont connues. Glen Winter a réalisé l’épisode écrit par Marv Wolfman et Marc Guggenheim. La date de la première sera le 14 janvier 2020.

Crisis in Infinite Lands: cinquième partie. Les mondes ont vécu, les mondes sont morts. Rien ne sera plus jamais pareil. Gregory Smith a réalisé l’épisode écrit par Keto Shimizu et Ubah Mohamed. La date de la première sera le 14 janvier 2020.

Ce sera certainement une belle fin pour Flèche dont la série solo est déjà diffusée.

