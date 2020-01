Arrow Spinoff Backdoor Pilot Scores High Season Viewers (After Crisis)

La Flèche retombées, Flèche verte et les Canaries, a décroché le plus haut nombre de téléspectateurs de la saison 8 pour le pilote de porte dérobée après le crossover Arrowverse Crisis on Infinite Earths. Depuis mars 2019, la fin d’Arrow a été déterminée lorsqu’il a été révélé que la huitième saison serait la dernière. La saison d’adieux en cours ayant principalement porté sur la mise en place du multisegment massif en cinq parties qui s’est terminé récemment, il a également ouvert la voie à une nouvelle série. Après avoir fait ses débuts dans la saison 7 en tant que fille d’Oliver (Stephen Amell) et de Felicity (Emily Bett Rickards), Mia (Kat McNamara) a été l’un des principaux objectifs des deux dernières saisons. Mia est finalement arrivée en 2019 à partir de 2040, où elle a pu rencontrer son père dans la chair et participer à son dernier voyage avant sa mort dans la crise.

Avec la saison 8 d’Arrow qui mettra fin à l’histoire d’Oliver Queen dans Arrowverse, cela ne signifie pas la fin de la flèche verte. Avant la première saison finale, The CW a mis Green Arrow et les Canaries en développement actif, qui présenterait Mia comme le nouvel Emerald Archer. Le spin-off mettrait également en vedette les deux Black Canaries, Laurel Lance (Katie Cassidy) et Dinah Drake (Juliana Harkavy). Après Crisis, le pilote de porte dérobée est devenu l’avant-dernier épisode d’Arrow pour mettre en place la série héritée. Bien que la partie croisée d’Arrow soit l’épisode le plus regardé de la saison 8, le pilote de porte dérobée a quand même bien fait.

Selon TVLine, l’épisode d’Arrow “Green Arrow and the Canaries” a atteint un nouveau sommet de la saison en atteignant 0,92 million de téléspectateurs, avec une note / action de 0,3 / 2 chez les adultes de 18 à 49 ans. Cela en fait le deuxième épisode le plus regardé de la saison, la partie 4 du crossover ayant 1,41 m de téléspectateurs et 0,5 / 3 de note / part pour les adultes de 18 à 49 ans. Comme il s’agit des chiffres initiaux de mardi soir, les notes finales peuvent s’ajuster à la hausse ou à la baisse. Bien qu’il s’agisse de la nouvelle série DC The CW annoncée pour le développement, ce sont Superman et Lois qui ont finalement été commandés en série en premier.

Cependant, bien que le pilote de porte dérobée n’ait pas encore été diffusé, il a été signalé que The CW n’allait probablement qu’avec une série DC. L’avenir des retombées sera déterminé après que le réseau aura examiné tous leurs pilotes. Compte tenu du nombre impressionnant et d’une réponse critique solide au pilote de porte dérobée, The CW pourrait déterminer ses chances en tant que pick-up en série plus tôt que tard. Après avoir passé une bonne partie de la dernière saison d’Arrow avec Oliver passant le manteau Green Arrow à Mia ainsi que les deux Canaries, le trio a beaucoup à offrir dans le cadre de l’Arrowverse.

La finale de la série du drame dirigé par Amell devrait être diffusée le mardi 28 janvier, ce qui confirme que Mia est de retour dans le présent pour le départ. Il reste à voir si l’épisode offrira plus de configuration pour le spin-off. Un autre facteur qui sera probablement pris en compte par le réseau est les notes L + 3 et L + 7 du pilote de porte dérobée ainsi que les téléspectateurs en streaming sur l’application CW. Que ce soit dans les semaines ou les mois à venir menant à des avances annuelles, impatients La Flèche nous espérons que les fans connaîtront bientôt l’avenir de Flèche verte et les Canaries.

Source: TVLine