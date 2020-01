Arrowverse Theory: Flashpoint Erased Earth-16 & # 039; s Metahumans

Avertissement: ce qui suit contient SPOILERS for Crisis on Infinite Earths.

Le Flash de la Terre-16 aurait-il pu accidentellement effacer tous les métahumains de son monde de leur existence lors de leur version de Flashpoint? Une nouvelle théorie suggère que c’est le cas, tout en expliquant un problème de continuité introduit dans le Arrowverse par Crisis on Infinite Earths.

“Crisis on Infinite Earths – Part 1” a établi une retcon mineure; que les légendes de demain ont accidentellement voyagé vers le futur de Earth-16 dans l’épisode de la saison 1 “Star City 2046” et que l’ancienne version d’Oliver Queen, ils ont aidé à sauver sa ville du fils de Deathstroke n’était pas une future version de la Flèche verte qu’ils connaissaient. Ce changement a contribué à expliquer plusieurs incohérences avec les délais de Legends of Tomorrow et d’Arrow, en particulier en ce qui concerne le nouveau paramètre Star City 2040 établi par les flash-forward d’Arrow saison 7.

Malheureusement, “Crisis on Infinite Earths – Part 1” a également établi un plus grand paradoxe, lorsque Sara Lance a rencontré à nouveau Oliver Queen, le plus âgé de Earth-16. Non seulement cet Oliver Queen n’avait aucun souvenir d’avoir rencontré les légendes; il n’avait également aucun souvenir de Sara Lance ayant survécu au naufrage du Gambit de la Reine, passé un an pris au piège avec lui sur Lian Yu ou son entrée dans la Ligue des assassins et devenir les Canaries! Il était également totalement ignorant de l’existence d’autres Terres au-delà de la sienne. Il semble impossible de concilier cela à moins de considérer quel événement s’est produit peu après les événements de “Star City 2046” – Flashpoint.

La deuxième saison de The Flash s’est terminée avec Barry Allen frappant un nouveau bas. Alors que Barry avait sauvé le multivers du méchant speedster Zoom, il a également perdu son père, le Dr Henry Allen, qui a été assassiné par Zoom peu de temps après que Barry ait finalement prouvé son père innocent du meurtre de sa mère, Nora. Cela a incité Barry à répéter le voyage qu’il avait fait une fois auparavant dans la finale de la saison 1 de The Flash, remontant dans le temps pour empêcher le Reverse Flash d’assassiner sa mère quand il était enfant. Cette fois, cependant, Barry a ignoré la future version de lui-même qui l’avait précédemment éloigné de toute implication, créant une chronologie divergente qui a été surnommée Flashpoint.

Barry a passé trois mois à vivre dans la réalité de Flashpoint, se délectant du fait que ses deux parents étaient en vie et qu’il avait finalement piégé le Reverse Flash dans une prison à l’épreuve du temps dont il ne pouvait pas s’échapper. Il a également pu se détendre et ne pas s’inquiéter d’utiliser ses pouvoirs pour aider les gens, car il y avait un nouveau Flash (Wally West) dans cette réalité. Malheureusement, les actions de Barry ont eu des conséquences inattendues au-delà de son histoire romantique avec Iris West n’ayant jamais eu lieu dans la nouvelle chronologie. Par exemple, son père adoptif, Joe, était également devenu un homme radicalement différent, succombant à l’alcoolisme sans l’influence et le soutien positifs de Barry.

Lorsque Barry a commencé à perdre de la vitesse et à souffrir d’amnésie concernant la chronologie originale, un Reverse Flash joyeux a expliqué la vérité à laquelle Barry avait essayé d’éviter de penser; sans la mort de sa mère pour le motiver, Barry ne serait jamais devenu The Flash. Conscient des dommages que cela pourrait causer à l’ensemble de la réalité étant donné à quel point cela avait radicalement changé la vie de ses amis et de sa famille dans le monde de Flashpoint, Barry a libéré à contrecœur le Flash inversé afin qu’il puisse restaurer la chronologie en assassinant la mère de Barry. Cela a largement rétabli la Terre-1 comme elle l’était auparavant, bien qu’il y ait encore des effets secondaires. Parmi ceux-ci, l’éveil du personnage de Kait Frost de Caitlin Snow, la résurrection de Ralph Dibny et de la petite fille de John Diggle se transformant en fils.

Alors que les changements immédiats de Earth-1 dans The Flash, saison 3, épisode 1, “Flashpoint” étaient beaucoup moins dramatiques que dans la bande dessinée originale de Flashpoint, Barry Allen ne devenant jamais The Flash aurait eu un effet majeur sur Arrowverse car nous sachez le. Ignorant toutes les fois où la survie de Barry Allen était liée au destin du monde, la même vague de matière noire suralimentée qui a déclenché la métagène de Barry Allen a également créé la plupart des métahumains de l’Arrowverse. Cette vague était l’œuvre du Reverse Flash, qui n’aurait jamais existé s’il n’y avait pas eu de Flash pour l’inspirer.

Si le Flash inversé n’avait jamais remonté le temps et remplacé les Harrison Wells of Earth-1 afin de provoquer le dysfonctionnement de l’accélérateur de particules de STAR Labs qui a déclenché la matière noire à travers Central City, il n’y aurait pas de Black Canary, Vibe ou Firestorm. Sans le flash inversé qui embaucherait Cisco Ramon pour travailler chez STAR Labs, il n’y aurait pas non plus de capitaine Cold ou Heatwave, car Cisco n’aurait jamais construit son armement spécialisé. Cela signifie que la moitié de la liste originale de Legends of Tomorrow et l’incarnation finale de Team Arrow n’auraient jamais existé sans Eobard Thawne et sa rancune contre Barry Allen.

Il convient de noter que ce ne sont que les conséquences directes de la décision de Barry Allen de réécrire la réalité afin qu’il mène une vie ordinaire. Il serait impossible de prédire quelles conséquences involontaires auraient pu découler de cette décision. Plutôt que de faire de sa fille un fils, par exemple, John Diggle n’a peut-être jamais eu d’enfants. Ou Sara Lance aurait pu être vraiment perdue en mer et ne jamais devenir le leader des légendes.

En supposant que les événements de la Terre-16 étaient largement identiques à ceux de la Terre-1, Le flash de Earth-16 aurait pu provoquer ces choses s’il avait permis à Flashpoint d’écraser la réalité. Le manque de métahumains et d’un Flash pour lui parler de ses aventures dans d’autres réalités aurait pu conduire à un Oliver Queen qui vieillit sans rien savoir des autres Terres qui composent le Arrowverse. Cela aurait également pu changer la chronologie de Earth-16 afin que Sara Lance ne soit jamais là pour aider Oliver Queen dans sa guerre contre le crime et qu’il n’y ait jamais eu John Diggle Jr. ou Connor Hawke pour devenir la nouvelle flèche verte en 2046.

