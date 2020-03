Art clé de Hightown de Starz avec Monica Raymund de Chicago Fire – Blackfilm

Starz a publié l’art clé officiel de la série originale de huit épisodes Hightown, dont la première est prévue le dimanche 17 mai à 20 h. ET / PT.

Hightown est situé sur l’emblématique Cape Cod et suit le voyage d’une femme vers la sobriété, entrelacé avec une enquête sur le meurtre en cours. Jackie Quiñones (Monica Raymund), un agent du National Marine Fisheries Service, qui fait la fête, voit sa vie de roue libre en proie à la confusion lorsqu’elle découvre un corps sur la plage – une autre victime de l’épidémie d’opioïdes de Cape Cod. À la suite de ce traumatisme, Jackie fait les premiers pas vers la sobriété – jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que c’est à elle de résoudre le meurtre. Maintenant en désaccord avec le sergent Ray Abruzzo (James Badge Dale), un membre abrasif mais efficace de l’unité interagences en stupéfiants de Cape Cod, Jackie commence à tourner en spirale. Et elle n’est pas seule. Ray, aussi, tourne hors de contrôle; se perdre dans l’enquête. La vie de tous ceux qui sont liés à ce meurtre s’est effondrée et convergent, nous rappelant à quel point nos dépendances peuvent être compliquées – et mortelles -.

Les stars de la série Monica Raymund (Le feu de Chicago), James Badge Dale (Seuls les braves), Riley Voelkel (Roswell, Nouveau-Mexique), Shane Harper (Code noir), Amaury Nolasco (Évasion de la prison), Atkins Estimond (Le résident), et Dohn Norwood (Mindhunter).

Hightown est créé et produit par Executive Rebecca Cutter (Gotham) avec Gary Lennon (Power, Euphoria) producteur exécutif avec Jerry Bruckheimer (Franchise Pirates des Caraïbes, Top Gun: Maverick), Jonathan Littman (Lucifer, franchise CSI), et KristieAnne Reed (Lucifer, L.A.’s Finest) de Jerry Bruckheimer TV, et Ellen H. Schwartz. Directeur de la photographie nominé aux Oscars Rachel Morrison (Black Panther, Fruitvale Station) a réalisé les deux premiers épisodes de la série.

Hightown était une sélection officielle du Festival du film SXSW 2020.

