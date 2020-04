Artemis Fowl se rend directement à Disney +

Bien que la plupart des sorties majeures recherchent de nouvelles dates pour leur sortie une fois que les cinémas ont rouvert leurs portes après le confinement auquel la quasi-totalité de la planète est soumise, certains de ces films changent de stratégie et arrivent directement chez eux. Le dernier à rejoindre cette tendance a été ‘Artemis Fowl‘, un film basé sur le premier livre de la série la plus vendue d’Eoin Colfer à arriver exclusivement à Disney +.

Pour le moment, la date à laquelle le film réalisé par Kenneth Branagh est arrivé sur le service de streaming de Disney n’a pas été confirmée. Sa première sur grand écran devait avoir lieu le 29 mai 2020, mais rien n’indique si Disney gardera cette date ou si, au contraire, elle sera déplacée d’une semaine.

En ce qui concerne les causes possibles qui ont conduit Disney à adopter cette décision, il faut dire que la dernière bande-annonce du film, publiée il y a quelques semaines, a laissé de nombreux fans inquiets que le ton de l’adaptation de Brahnagh diffère sensiblement de la série à succès. de livres. Dans ce contexte, la décision du studio de publier le film en tant que projet de grande envergure pour son service de streaming (type “ The Lady and the Tramp ”) est peut-être judicieuse.

Il faut également voir si cette décision affectera tous les pays où Disney + émet ou si, au contraire, elle ne sortira qu’aux États-Unis. C’est arrivé par exemple avec “ Frozen 2 ”, un film qui n’est disponible que pour les abonnés du service de streaming aux États-Unis, à la différence que ce film avait déjà eu une première de film plus que réussie.

C’est une histoire fantastique fascinante racontée par le voyage d’Artémis, un génie de 12 ans. Artemis est le descendant d’une lignée de maîtres du crime qui part à la recherche de son père, mystérieusement disparu, et qui finit par découvrir une ancienne civilisation souterraine: le monde incroyablement avancé des fées.

La nouvelle venue Ferdia Shaw décrit son protagoniste, tandis que Lara McDonnell (“ L’inattendu de l’amour ”) incarne le capitaine Holly Short, un elfe fougueux et énergique qu’Artemis kidnappe pour demander aux fées de l’or en échange de leur sauvetage.

Dans le monde des fées de Haven City, la lauréate des Oscars Judy Dench (‘Skyfall’) incarne le commandant Root, chef de la division de reconnaissance de LEPrecon, des forces de police des fées et de Josh Gad (‘ Beauty and the Beast ‘) incarne Mulch Diggums, un nain kleptman qui tente de sauver Holly.

À la surface, Nono Anozie («Cendrillon») joue Butler, le garde du corps de la famille Fowl, et Tamara Smart («La pire sorcière») joue la nièce de Butler, Juliette. Pour sa part, Miranda Raison («Meurtre sur l’Orient Express») incarne Angeline, la mère d’Artemis, et Colin Farrella Artemis Fowl I, son père.

Les autres membres de la distribution incluent Josh McGuire (‘A Matter of Time’), Hong Chau (‘A Big Life’), Nikesh Patel (‘Goal: London’), Michael Abubakar (‘Trust Me’), Jake Davies (‘X + Y’), Rachel Denning (Doctor Who), Matt Jessup (‘Club Desmadre’), Simone Kirby (‘Alice Through the Looking Glass’), Sally Messham (‘Allies’) et Adrian Scarborough (‘The Misérable ‘).

Branagh amène avec lui plusieurs membres de son équipe régulière de collaborateurs tels que Haris Zambarloukos, directeur de la photographie; Jim Clay, concepteur de production; Patrick Doyle, compositeur; ou Carol Hemming, coiffeuse et maquilleuse, qui a travaillé sur «Murder on the Orient Express», un film réalisé par Branagh en 2017. Le costumier est Sammy Sheldon Differ («Assassin’s Creed»), et le montage du film se déroule donné par Martin Walsh (‘Wonder Woman’).